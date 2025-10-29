4人組ビジュアル系ロックバンド、キズのベーシストのユエが29日までに、自身のX（旧ツイッター）を更新。「スタジオからの帰り道」と題したポストが、表示回数750万回を超え、「いいね」も7万以上を記録している。

ユエは「スタジオからの帰り道、このあたりで犬を見なかったか？ と警察の方から声をかけられた。見てないけど、見かけたら警察署に電話すると言って犬種を聞いて再び帰路に。すると前からリードを持ってはいないけど犬と歩いてくる人影が。うーん、と思ったけど、お兄さんその子ってお兄さんの犬？ って聞いたら、お兄さんもさっき見つけて心配してくれてたみたいで、犬と一緒に歩いてくれてた」と書き出した。

そして「お兄さんは傘を持ってなかったけど、迷い犬がどこかへ行かないよう、でも刺激しないようゆっくり歩幅を合わせて歩いてくれてた。警察の方と別れてすぐだったので、呼んでくる！って言って走って戻ったけど、もういなかったので、二人で迷い犬が道路に飛び出したりしないようゆっくり見守りながら歩いてた。しばらく待ってたら警察の方が3人ほどきてくれて、後は任せて僕らは帰った」とつづった。

さらに「文字にすると時間がわかりづらいけど、その間もお兄さんはずっと雨に打たれ続けてた。どこから来たかも、誰の犬なのかもわからないのに。お兄さん、あなたは本当に素晴らしい。僕にできたのはせいぜい犬に傘さすくらい。せめてと思ってお兄さんを家まで送らせてもらった」。

最後は「傘あげたかったんだけど、母からもらったもので大事だからあげられなかった。わるいね、こんな大男と相合い傘させて。お兄さんみたいな人がいてくれると思うとすごくうれしい。風邪ひかないでね。あなたに幸運が訪れますように」と締めくくっている。

キズは「鳳凰焔巡」（ほうおうえんじゅん）と題した全国ツアーを来年1月10日に川崎CLUB CITTA、17日に新潟NEXS、25日に名古屋DIAMOND HALL、2月1日に仙台darwinで開催する。