ÅÄÃæÈþµ×¡¢Èþ¥Ü¥Ç¥£¤¬âÁ¤·¤¤¿²Å¾¤ÓSHOTÈäÏª¡ªÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÁÇÈ©¡õ°µ´¬¤ÎÈþËÆ¤ËÅ£ÉÕ¤±

10·î28ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØFLASH¡Ù¤ÎÉ½»æ¡¦´¬Æ¬¡¦ÃæÌÌ¤Ë¡¢ÅÄÃæÈþµ×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Õ¤Ã¤¯¤éÈþÃ«´ÖºÝÎ©¤ÄÉ½»æ¥«¥Ã¥È¤â¸ø³«
2023Ç¯Ëö¤ËHKT48¤òÂ´¶È¤·¡¢¸½ºß¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÅÄÃæ¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤«¤é½÷Í¥¤Ø¤È¿Ê²½¤·Â³¤±¤ëÈà½÷¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡ØFLASH¡Ù¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¤ª¤è¤ÓÃæÌÌ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¥Ô¥ó¥¯¤Å¤¯¤·¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÁÇÈ©¡¢´ÓÏ½¤¹¤é´¶¤¸¤ëÈþËÆ¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¹ë²Ú14¥Ú¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿ÉÕÏ¿DVD¤âÆ±º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¡£