¢£¥¿¥¤¥Ñ¤ò°Õ¼±¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É»þ´Ö¤Ïµõ¤·¤¯²á¤®¤ë
ºÇ¶á¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¥¿¥¤¥Ñ¤òÄÉµá¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡Ê¢¨1¡Ë¡£¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê½¼¼Â¤·¤¿À¸³è¤ò¤·¤¿¤¤¡¢»þ´Ö¤òÌµÂÌ¤Ë»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿©ºà¤ò¹©É×¤·¤Æ¡¢¿©»ö¤òºî¤ë»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤·¤¿¤ê¡¢¸¦½¤¤Î¤¿¤á¤ÎÆ°²è¤ò1.5ÇÜÂ®¤Ê¤É¤Ç»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¤¿»þ´Ö¤ò¡¢¼ñÌ£¤Î»þ´Ö¤Ë¤¢¤Æ¤¿¤ê¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ë»È¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ê¢¨1¡Ë¡£
¤·¤«¤·µ²±¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¥¿¥¤¥Ñ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¤³¤È¤òÃ»¤¤´ü´Ö¤Ë¡ÖµÍ¤á¹þ¤ß¤¹¤®¡×¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÖµÍ¤á¹þ¤ß¤¹¤®¡×¤ë¤Èµ²±¤Ë»Ä¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢1Æü¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤®¤Ã¤·¤êËä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î½ÐÍè»ö¤¬Ê¬Àá²½¡Ê¡Ö¶èÀÚ¤ê¡×¤ò¶´¤ó¤À½ÐÍè»ö¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¤µ¤ì¤º¡¢ÂÎ¸³¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ò¤È¤Þ¤È¤á¤Î¤â¤Î¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬µ²±¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢»×¤¤½Ð¤»¤ë¤Î¤Ï2¤Ä¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖË»¤·¤¯²á¤´¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢»×¤¤½Ð¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢µõ¤·¤¯²á¤®¤¿»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Í½Äê¤ÎµÍ¤á¹þ¤ß¤¬¡Ö¹¬Ê¡ÅÙ¡×¤ò²¼¤²¤ëÍýÍ³
µÕ¤Ë¡¢ÂÎ¸³¤·¤¿½ÐÍè»ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´Ö¤Ë¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¶èÀÚ¤ê¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Öº£¤Ï¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¤«¡Ö¤µ¤Ã¤¤Ï¾¯¤·»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤È¡¢¶ñÂÎÅª¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÎÈ¿¾Ê¤ä¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤Ä¤Þ¤êÈ¿¤¹¤¦¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·«¤êÊÖ¤·»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤ËÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤òµÍ¤á¹þ¤à¤È¡¢ÂÎ¸³¤¬Ê¬Àá²½¤µ¤ì¤Ê¤¤¢ªÂÎ¸³¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¢ª¶ñÂÎÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¢ªÄ¹´üµ²±¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤¢ª¹¬Ê¡´¶¡¦½¼¼Â´¶¤òÆÀ¤Å¤é¤¤¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖË»¤·¤¯²á¤´¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Î¤«³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²á¤®¤¿1Æü¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤¬»Ä¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¥¿¥¤¥Ñ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ê½ª¤¨¤¿¤±¤ì¤É¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤¿¤«»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¡£¤¿¤ÀË»¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤À¤±»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¿ÍÀ¸¤Î½¼¼Â´¶¤ä¹¬Ê¡´¶¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¿¥¤¥Ñ¤È¤Ï¡¢Èñ¤ä¤·¤¿»þ´Ö¤ËÂÐ¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿¸ú²Ì¤äËþÂÅÙ¤ÎÂÐÈæ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢¤³¤¦¤·¤¿»þ´Ö¤Î²á¤´¤·Êý¤òËÜÅö¤Ë¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¿¥¤¥Ñ¤ä¥³¥¹¥Ñ¤Ê¤É¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¹ÔÆ°¤ÎÁªÂò»è¤¬ËÄÂç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍ×°ø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÊØÍø¤µ¤ÎÎ¢¤ËÀø¤à¡Ö»þ´Ö¤ò¼º¤¦À¸³è¡×
ÆÃ¤Ë±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÉáµÚ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ðÊó¤ò¤¹¤°Ä´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÆÀ¤é¤ì¤ë¾ðÊó¤ÎÈÏ°Ï¤âÂç¤¤¯¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Í¥Ã¥È¤ò²ð¤·¤Æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢³ô¼°Åê»ñ¤Ê¤É¤Î·ÐºÑ³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤ÎÌ¢±ä¤ÇºßÂð¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤È¤¤â¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÍ§¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¸«¤¿¤ê¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÁªÂò»è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¥¨¥ó¥¿¥á·Ï¤Î¼ïÎà¤¬ÂçÊÑËÉÙ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë¤Ï¡¢ÆÉ½ñ¤ò¤·¤¿¤ê²»³Ú¤òÄ°¤¤¤¿¤ê¡¢±Ç²è¤ä±é·à¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¥²¡¼¥à¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Î¤è¤¦¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¸òÎ®¤·¤¿¤ê¡¢¥ª¥Õ²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Û¤Ü¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Îº¢¡¢²È¤Ç¤Î¸ä³Ú¤ÎÂçÉôÊ¬¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÅÚÍËÆü¤Ë¤Ï°ì²ÈÃÄÝ³¤ÎÃæ¤Ç¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬½¬´·¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤¤Ã¤È¡¢»ä¤Î²È¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÆüËÜ¤ÎÂ¿¤¯¤Î²ÈÄí¤¬¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾ðÊó¤ÎÆþ¼ê·ÐÏ©¤âÁý¤¨¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÁªÂò»è¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¿·¤¿¤ÊÍßË¾¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢1Æü24»þ´Ö¡¢1Ç¯365Æü¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁªÂò»è¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢»þ´Ö¤Ï¤¤¤¯¤é¤¢¤Ã¤Æ¤âÂ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡Ö²¿¤ò¤¹¤ë¤«¡×¡Ö²¿¤ò¼Î¤Æ¤ë¤«¡×¤ò·è¤á¤ë»þÂå¤Ø
¤½¤ì¤Ç¤âÍ½Äê¤òµÍ¤á¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ëÎ®¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¥¿¥¤¥Ñ¤ä¥³¥¹¥Ñ¤¬ÉáµÚ¤·¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¿ÍÀ¸¤Î½¼¼Â´¶¤ä¹¬Ê¡´¶¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤ò¤¹¤ë¤«¤ò¡ÖÁª¤Ö¡×¤³¤È¤¬¡¢¸½Âå¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬¿Ü¤Îµ»½Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖÁª¤Ö¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö²¿¤ò¤¹¤ë¤«¡×¤ò·è¤á¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡Ö²¿¤ò¤·¤Ê¤¤¤«¡×¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÁªÂò»è¤ò¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢Ì¤Îý¤ä¸å²ù¤¬È¼¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÁªÂò»è¤Ë¤â¡¢¸Â¤ê¤¢¤ë»þ´Ö¤ò»È¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢»þ´Ö¤ò¤É¤ó¤É¤ó¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²¿¤ò¼Î¤Æ¤ë¤«¡¢¤É¤ì¤òÁª¤Ö¤«¤ÏÃ¯¤«¤¬·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
º£¤Þ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¿ÌµÂÌ¤Ê»þ´Ö¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥¿¥¤¥Ñ¤ò¹â¤á¤º¤È¤â¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ë»È¤¦¤¿¤á¤ÎÂç»ö¤Ê»þ´Ö¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»þ´Ö¤ò¤É¤¦»È¤¦¤«¡×¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸°ÕÌ£¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²¿¤ò¤¹¤ë¤«¡ÖÁª¤Ö¡×¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¡¢¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¿Í¤Ï¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡×¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥¿¥¤¥Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ö»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ²¤¯¿Í¡¹
»ä¤¬´Æ½¤¼Ô¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤Ã¤¿¡Ø¥»¥¤¥³¡¼»þ´ÖÇò½ñ2019¡Ù¡Ê¢¨2¡Ë¤Ç¡¢Î¾¿Æ¤äÃç¤Î¤¤¤¤Í§¤À¤Á¤Ê¤É¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄ´ºº¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î10Âå¡Á60Âå¤ÎÃË½÷1200¿Í¡ÊÃË½÷³Æ600¿Í ³ÆÇ¯ÂåÊÌ¤ËÃË½÷³Æ100¿Í¤º¤Ä¡Ë¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÂçÀÚ¤Ë»×¤¦Áê¼ê¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬¡ÖÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢Áê¼êÊÌ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÉã¿Æ77.5¡ó¡¢Êì¿Æ76.9¡ó¡¢°ìÈÖÃç¤ÎÎÉ¤¤µìÍ§88.7¡ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ë¤½¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥È¥Ã¥×¤Î¡Ö±ó¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«²ñ¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤Ë¼¡¤¤¤ÇÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡¦ÆÃ¤ËÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤«¤é¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯²ñ¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ë»¤·¤¤¼Ò²ñ¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡ÖÂç»ö¤À¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¡¢¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡×¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤â¡¢»Å»ö¤ä²ÈÄí¤Î¤³¤È¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤³¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤±¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖË»¤·¤¤¤«¤é¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡×¡ÖÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¤Ê¤ó¤À¤«Ë»¤·¤¯¤Æ¡×Âç»ö¤Ê¤³¤È¤¬¼Â¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Âç»ö¤Ê¤³¤È¤¬¼Â¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Ë»¤·¤µ¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¿Í¤ÎÆÃÀ¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿Í¤Ï»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÍ¥Àè½ç°Ì¤ò¸«¸í¤ë
¤½¤ì¤Ï¡¢¿Í¤Ï¡¢»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤ÈÊª»ö¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤òÂç¶ÉÅª¤ËÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Öº£¡¢¤³¤ì¤ò¤³¤Ê¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»öÊÁ¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¤ÏÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤¿»öÊÁ¤¬½ÅÍ×¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢²ÝÂê¤È¤Ê¤ë»öÊÁ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë»þ´ÖÅª¤ÊÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ¥Àè½ç°Ì¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¸í¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤ò¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÊÒÉÕ¤±¤ë¤Î¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¡¢Âç»ö¤Ê¤³¤È¤¬¤É¤ó¤É¤ó¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢Âç»ö¤Ê¤³¤È¤Ë»È¤¦»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÌÜÀè¤Î»öÊÁ¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò¡Ö¸½ºß»Ö¸þ¥Ð¥¤¥¢¥¹¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¸½ºß¥Ð¥¤¥¢¥¹¡×¡Ê¢¨3¡Ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¤ÎÁ°¤Î²ÝÂê¤ò¥Æ¥¥Ñ¥¤È¸úÎ¨¤è¤¯ÊÒÉÕ¤±¤ë¤Î¤ÏÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ð¤«¤ê¿´¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ê¤³¤È¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¤Ü¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î·ë²Ì²¿¤â¤Ç¤¤º¤Ë»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¸úÎ¨¤è¤¯¤³¤Ê¤¹¤³¤È¡×¤È¡ÖËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¿¥¤¥Ñ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¶áÇ¯»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸úÎ¨½Å»ë¤ËÊÐ¤ê¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤ÎË»¤·¤µ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤«¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¸«Ä¾¤¹»þ´Ö¤ò¤â¤Ä¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÀî À¿¡Ê¤¤¤Á¤«¤ï¡¦¤Þ¤³¤È¡Ë
ÀéÍÕÂç³ØÂç³Ø±¡¿ÍÊ¸²Ê³Ø¸¦µæ±¡¶µ¼ø Çî»Î¡ÊÊ¸³Ø¡Ë
1965Ç¯µÜºê¸©À¸¤Þ¤ì¡£Âçºå»ÔÎ©Âç³ØÊ¸³Ø¸¦µæ²Ê¸å´üÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¸å¡¢¥«¥Ê¥ÀYorkÂç³Ø¸¦µæ°÷¡¢»³¸ýÂç³Ø¹©³ØÉô´¶À¥Ç¥¶¥¤¥ó¹©³Ø²Ê¹Ö»Õ¡¦½õ¶µ¼ø¡¢ÀéÍÕÂç³ØÊ¸³ØÉô½õ¶µ¼ø¡¦½Ú¶µ¼ø¤ò·Ð¤Æ¡¢2013Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£ÀìÌç¤Ï¼Â¸³¿´Íý³Ø¡£2000Ç¯¡¢¡Ö»þ´Ö³Ø¡×¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á»³¸ýÂç³Ø»þ´Ö³Ø¸¦µæ½ê¤Î³èÆ°¤Ë´Ø¤ï¤ë¡£¼Â¸³Åª¼êË¡¤Ë¤è¤ê¿Í´Ö¤¬ÂÎ¸³¤¹¤ë»þ´Ö¤ä¶õ´Ö¤ÎÆÃÀ¡¢ÃÎ³Ð¡¢Ç§ÃÎ¡¢´¶À¤Ë¤ª¤±¤ëµ¬Â§À¤Î¸¦µæ¤Ë½¾»ö¡£¸½ºß¤ÏÆÃ¤Ë¡¢»ë³Ð¤äÄ°³Ð¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿»þ¶õ´Ö¾ðÊó¤ÎÃÎ³ÐÇ§ÃÎ½èÍý¤ÎÆÃÀ¤Î¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¡Ö»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¡×¤ò²Ê³Ø¤¹¤ë¡Ù¡ÊPHP¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø»þ·×¤Î»þ´Ö¡¢¿´¤Î»þ´Ö¡½Âà¶þ¤Ê»þ´Ö¤Ï¥Ê¥¼Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¡Ê¶µ°éÉ¾ÏÀ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÂç¿Í¤Î»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¼Ã»¤¤¤Î¤«¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
千葉大学大学院人文科学研究院教授 博士(文学) 一川 誠