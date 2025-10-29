西武ホールディングスは、10月27日に、西武グループのスケートを観る、応援する、滑るという魅力を伝えるWebサイト「SEIBU Smiles on Ice」を公開した。

西武グループは、1950年代後半から長きに渡りスケート界と共に歩んできた。1963年に軽井沢スケートセンターでスピードスケート世界選手権が開催されたことを皮切りに、1966年には「西武鉄道アイスホッケー部」が誕生し、選手が「日本アイスホッケーリーグ」で活躍したことによって、アイスホッケーが全国的なスポーツとして認知されることに貢献した。現在では女性アイスホッケーチーム「SEIBU プリンセスラビッツアイスホッケークラブ」をサポートしており、2022年の国際舞台では所属選手が大活躍をした。さらに、1978年に品川スケートセンターで「VIVA！ICE WORLD」として誕生した日本初のアイスショーは、現在も「プリンスアイスワールド」として、老若男女問わず多くのファンに向けてスケートの魅力を発信するとともに、アスリートのセカンドキャリアの活躍の場としてスケート界を支え続けている。

このようにスケートと共に長い歴史を歩んできた西武グループだからこそ届けることができる“スケートを観る、応援する、滑る”をより多くの消費者者に体験してもらう新たなきっかけとなることを企図し、Webサイト「SEIBU Smiles on Ice」を公開した。

サイト内の「LOVE SKATING」のコーナーでは、複数回にわたって西武グループとゆかりのあるスケーターたちのインタビューを順次掲載する。その第1弾として、西武グループがアスリートスポンサー契約を締結している現役フィギュアスケーターの三浦佳生選手のインタビューを掲載している。練習拠点である新横浜スケートセンターでの思い出、今シーズンにかける競技への想い、プリンスアイスワールドに出演する楽しさ、そして三浦選手が氷上で笑顔（Smile）になる瞬間などを語ってもらった。今後も、スケート界をけん引するさまざまな立場・世代のスケーターたちのインタビューを掲載予定となっている。

これからも競技力の向上や選手の支援、スケートの魅力発信やイベント開催などを通じて、西武グループはスケート界を支え続け未来を担う存在であり続ける。

［公開日］10月27日（月）

西武ホールディングス＝https://www.seibuholdings.co.jp