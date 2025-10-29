戦国時代、最も先端的な都市はどこだったのか。歴史評論家の香原斗志さんは「朝倉氏の拠点だった一乗谷（福井県福井市）はそのひとつだろう。街のインフラ、住人の生活水準は、当時としてかなりレベルが高かった」という――。

■織田信長が火をかけた戦国時代の“最先端”都市

朝倉氏といえば、戦国時代の越前国（福井県北部）に君臨した大名で、最後の当主の義景(よしかげ)が、隣国の近江（滋賀県）北部を治める浅井長政と組んで、織田信長に対抗したことがよく知られる。結局、朝倉氏の領国支配の拠点だった一乗谷（福井県福井市）は、信長の軍勢によって火をかけられてしまう。

朝倉義景画像〈複製〉湖北町所蔵（原資料＝心月寺所蔵）（写真＝ブレイズマン／PD-Japan／Wikimedia Commons）

その一乗谷だが、実際、山に挟まれた谷地なので、田舎の小さな町だったと思っている人が少なくないようだ。

しかし、福井市の中心街から東南に約10キロ、九頭竜川支流の足羽川の、さらに支流である一乗谷川に沿った東西約500メートル、南北約3キロメートルの狭隘なエリアは、京都からの便もさほど悪くなかったこともあり、応仁の乱を逃れた文化人も多く移り住み、最盛期には1万人以上が暮らしたとされる。

そのうえ、戦国時代の一般的な都市とくらべて、文化的な水準が高いだけでなく、インフラ整備も行き届いていた。町は整然と区画され、道路は砂利敷きで、その脇をはじめ随所に石積みの水路が張りめぐらされていた。また、商人や職人が暮らした町屋の一軒一軒にまで、井戸やトイレが備わっていた。

戦国時代には地方都市はもちろん、京都であっても、井戸などは共同で使うのが当たり前だった。そんな時代に、この小さな山間の都市が、大いなる先進性を誇っていたのである。

■三日三晩燃え続けた

では、なぜ一乗谷が先進都市だったと確認できるのか。それは、信長の軍勢に火をかけられたのち、再開発されることなく眠り続けたからだった。

天正元年（1573）8月13日、刀根坂の戦いで織田信長の軍勢に大敗した朝倉義景は、同15日にわずか数騎で、這(ほ)う這(ほ)うの体で一乗谷に帰陣した。しかし、重臣の朝倉景鏡(かげあきら)に勧められ、翌16日には一乗谷を出て、景鏡の本拠である大野郡に移った。ところが、そこで景鏡が寝返ったのである。

景鏡は8月20日、義景に切腹を強要し、戦国大名としての越前朝倉氏は滅亡した。この景鏡は、24日に主君たる義景の首を信長の本陣に持参したが、その場で、主君を殺したとんでもない人間だとして、信長の小姓たちから散々笑われるという辱めを受けている。それはともかく、義景が去った一乗谷には18日、織田軍が攻め入った。

その際の凄惨な仕打ちは、いかにも信長らしい。信長自身、上杉謙信に宛てた書状に「義景一乗を明け、大野郡に引き退き候条、彼の谷初め国中放火候（朝倉義景は一乗谷を離れて大野郡に退いたので、一条谷をはじめ国中に火を放った）」と書いている。

実際、朝倉氏の館はもちろん、重臣たちの屋敷から寺社、町屋にいたるまで、すべて焼き払われた。それらは三日三晩燃え続け、ひとつの建物も残ることなく焼き尽くされたといわれる。

福井県一乗谷唐門（写真＝っ／CC BY-SA 2.1 JP／Wikimedia Commons）

■当時の町並みが残る「日本のポンペイ」

だが、この戦国の先進都市は夢幻のように消えたがゆえに今日まで残る、という逆説的な経過をたどることになった。灰燼に帰したのち、田畑の下に埋没し、都市として開発されなかったのが幸いして、昭和42年（1967）に発掘調査がはじまると、土の下に武家屋敷や寺院、町屋などの跡から道路まで、当時の町並みの跡がそのまま姿を現し、「日本のポンペイ」と呼ばれるようになったのである。

戦国時代までの都市全体が、一乗谷のようにそっくり地下に埋まっていたという例はほかにない。このため、この都市の先進性がわかっただけでなく、戦国時代の生活や文化にまつわる多種多様なものが出土し、この遺跡のおかげで当時の暮らしぶりが次々と解明された。

一乗谷の先進性を表す事例をいくつか挙げたい。

谷の南北の入口、すなわち都市の2つの入口には、巨大な土塁と堀を築いて、外側から街中が見渡せないようになっていた。そこに城戸が開けられているのだが、とくに北側の下城戸は、直角に曲げられた通路が高さ約4メートルの石垣で固められ、その築石は大きいもので長辺が2メートルを超える。

このように巨石を積んで、訪れた人に領主の権力と権威を示すという手法は、信長が小牧山城や岐阜城で採用したが、朝倉氏も同時期に（信長より早い可能性もある）実践していたのである。

上城戸 土塁で作られた城門（写真＝藤谷良秀／CC-BY-SA-4.0／Wikimedia Commons）

■日本最古といわれる花壇

一乗谷の中心に位置する朝倉氏館は、『洛中洛外図屏風』などに描かれた足利将軍邸を模して築かれているが、戦国時代の実情に対応して、それなりに厳重な土塁と堀で囲まれていた。

約6400平方メートルの平地部分は土塁で囲まれ、下部には腰巻き状に石垣が積まれている。先に見た下城戸もそうだが、石の城がまだ一般的でなかったころから、朝倉氏が石垣を積極的に導入していたことがわかる。ここには16棟の礎石建物が整然と並んでいた。

正門から入ると右手奥の山裾に庭園があり、上部の導水路から滝の水が流されていたようだ。しかし、それ以上に凝っていたのが、主殿と泉殿、常御殿で囲まれた四角い中庭だった。まず平庭には、越前国では産出しない緑泥片岩(りょくでいへんがん)が置かれていた。遠方からわざわざ運んできたものと思われる。

それ以上に驚かされるのは、日本最古といわれる長方形の花壇があったことである。花壇は笏谷石(しゃくだにいし)という、福井城や丸岡城の石瓦などにも使われた青みがかった石の切石で囲まれていた。この発想はどこから得たのか。宣教師たちからの影響だろうか。長方形の花壇を囲んでいる戦国大名の屋敷は、かなりインパクトがある。

令和4年（2022）にオープンした「福井県一乗谷朝倉氏遺跡博物館」には、この花壇や平庭、庭園を囲む朝倉館の中心部分が原寸で復元されている。

■国宝級の庭園が4つも

この朝倉氏館は、花壇はあっても庭園は小規模だ。じつは、それにも理由がある。この居館は山裾から平地部に続く場所に位置するが、館のすぐ裏の高台には湯殿跡庭園が、近くにも諏訪館庭園や南陽寺庭園がある。

一乗谷朝倉氏遺跡の湯殿跡庭園は国指定特別名勝。福井県福井市。（写真＝663highland／CC-BY-2.5／Wikimedia Commons）

15代将軍足利義昭をはじめ、多くの権力者や公家、文化人が訪れた一乗谷には、客人をもてなす庭園がこのようにたくさんあった。したがって、朝倉氏の居館内の庭園は小さくてもよかったと考えられる。

ちなみに、いま挙げた4つの庭園は、いずれも国の特別名勝に指定されている。これは名勝（芸術上および鑑賞上の価値が高い土地）のうち、とくに価値が高いものを定めたもので、全国に36しかなく「名勝の国宝」といわれる。

戦国大名というと武骨で無粋なものと思われがちだ。しかし、武器をとって戦う前に、庭園を鑑賞しながら和歌を詠み、酒を酌み交わすという交流をするのが一般的で、それをうまくこなすことも戦国大名の手腕だった。それに朝倉氏は長けていた。朝倉氏館の堀からは、将棋の駒もたくさん見つかっている。

■日常的に海産物が届くシステム

ところで、2000を超える建物が建ち、1万人以上が暮らしていたとされる一乗谷は、すでに半世紀以上にわたって発掘調査が続けられているが、田畑の跡はひとつも見つかっていないという。つまり農作物をつくっていた痕跡がないのである。

ということは、食糧などの物資は基本的に周縁部から運ばれていたことになる。戦国時代にして都市と農村との機能の分担がこれほど明確だったのも、画期的だといえる。周縁部からもたらされたのは農産物だけではない。大量の海産物がもたらされていた。

朝倉氏館を中心に武家屋敷周辺から出土した動物遺存体は、マダイなどの魚類が多いのに対し、町屋跡から出土するのは貝類が多いという違いはある。だが、出土する動物遺存体は、遺跡全体として海産の魚介類の比率がきわめて高いという。海岸から直線距離で30キロ以上離れた一乗谷に、日常的に海産物が届くシステムが構築されていたということだろう。

先述したように、小さな町屋にもそれぞれ井戸やトイレが備わり、食生活もかなり豊かだったと思われる一乗谷。石敷きの水路には山から流れ出た清流がほとばしり、人々の生活水準は、当時としてはかなり高かったようだ。

その生活、1万人の豊かな生活の場を、完全に焼き尽くした織田信長。それが戦国時代というものであり、現代のガザ地区などとくらべてはいけない、とは思うが、複雑な気持ちにはなる。

----------

香原 斗志（かはら・とし）

歴史評論家、音楽評論家

神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。日本中世史、近世史が中心だが守備範囲は広い。著書に『お城の値打ち』（新潮新書）、 『カラー版 東京で見つける江戸』(平凡社新書)。ヨーロッパの音楽、美術、建築にも精通し、オペラをはじめとするクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』、『魅惑のオペラ歌手50 歌声のカタログ』(ともにアルテスパブリッシング)など。

----------

（歴史評論家、音楽評論家 香原 斗志）