エスビー食品は、通販限定の機能性表示食品「スパイスサプリ」シリーズから「サフラン 睡眠サポート」「ヒハツ 冷え・むくみケア」をリフレッシュし、「ブラックジンジャー お腹の脂肪・食後血糖値サポート」を新発売する。

エスビー食品は、100年以上にわたり、スパイスとハーブに関する知見や技術を培ってきた。その研究の成果として誕生したのが、自然由来の成分を活用した、安心して続けられる機能性表示食品「スパイスサプリ」。

「サフラン 睡眠サポート」は、自然由来のサフランに含まれる成分が、睡眠の質（寝つき、ぐっすり眠れること、眠りが深いこと、睡眠中に目が覚めないこと）に悩む人を身体の中からサポートする。睡眠の質に悩む人・健康のために睡眠を大切にしたい人におすすめとなっている。

ヨーロッパの地中海沿岸を原産とするスパイスの一種、サフラン。サフランのめしべは、1つの花からわずか3本しか採取できず、世界一高価なスパイスとして知られている。その特徴的な黄色の色素成分「クロシン」と香りの成分「サフラナール」には、睡眠をサポートする働きがあることがさまざまな研究から分かってきている。



「ヒハツ 冷え・むくみケア」

「ヒハツ 冷え・むくみケア」は、リフレッシュ 自然由来のヒハツに含まれる成分が、手足の冷えや夕方の脚のむくみ（病的ではない一過性のむくみ）で悩む人を身体の中からサポートする。夕方に脚のむくみが気になる女性の人・寒さによる手足の冷えをケア（皮膚表面温度の低下を軽減）したい人におすすめとなっている。

主に東南アジアやインドで栽培されているコショウ科の植物、ヒハツ。沖縄本島や宮古・八重山諸島で、古くから栽培・自生し、豚肉料理や沖縄そばの薬味として利用されているスパイス。このヒハツの辛味成分であるピぺリンとその類縁物質には、冷えによって低下した末梢血流を正常に整える機能があることが報告されている。



「ブラックジンジャー お腹の脂肪・食後血糖値サポート」

「ブラックジンジャー お腹の脂肪・食後血糖値サポート」は、自然由来のブラックジンジャーに含まれる成分が、BMIが高め（BMIが23以上30未満）の人を身体の中からサポートする。BMIが高めで運動や食事改善をはじめた人におすすめとなっている。

ブラックジンジャーは、タイ原産の植物で、2004年にタイの保健省（Ministry of public health）によって「プロダクトチャンピオン」に選ばれた12種類のハーブの一つ。

サラシアは、スリランカで古代から「奇跡の植物」とスリランカの王族などの間で重用されてきた植物。そのサラシア由来サラシノールには、食事から摂取した糖の吸収を抑え、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能が報告されている。

厚生労働省の令和5年の国民健康・栄養調査によると、BMIが25以上30未満の人は20.8％にのぼり、特に中年以降の世代で高い割合となっている。これは年齢とともに基礎代謝が低下することが一因とされている。こうした背景から、お腹まわりの脂肪や食後の血糖値を意識した健康対策への関心が高まっており、日常生活に無理なく取り入れられる商品へのニーズも増えていると推察される。

通常購入よりもお得な特別価格で求められる定期便コースを用意している。定期便コースでは、送料はいつでも同社負担となっている。さらに、楽しく続けてもらえるよう、初回にはサプリメント収納BOXとチェックシートを、2回目以降は季節に合わせたエスビー食品の人気商品1品を一緒に届ける。詳細は、ブランドサイトを確認してほしいとのこと。

通販限定の健康食品は、スパイスやハーブに含まれる成分の研究報告に基づき開発した機能性表示食品や、不足しがちな栄養素をおいしくチャージできる「朝のからだ青汁」などの商品を用意している。

［小売価格］

スパイスサプリ サフラン 睡眠サポート30日分：5000円

スパイスサプリ サフラン 睡眠サポート14日分：2760円

スパイスサプリ ヒハツ 冷え・むくみケア30日分：3600円

スパイスサプリ ヒハツ 冷え・むくみケア14日分：2100円

スパイスサプリ ブラックジンジャーお腹の脂肪・食後血糖値サポート30日分：3800円

スパイスサプリ ブラックジンジャーお腹の脂肪・食後血糖値サポート14日分：2200円

（すべて税別）

［発売日］10月28日（火）

エスビー食品＝https://www.sbfoods.co.jp