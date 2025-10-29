ピジョンは、米国発の母乳育児サポートブランド「Lansinoh（ランシノ）」の日本国内での本格展開を、11月から開始する。

「Lansinoh」は、乳頭クリームや母乳パッドをはじめとする母乳育児に寄り添った製品を中心に展開し、母乳育児関連商品全米金額シェアNo.1（Circana社Retail Tracking Service調べ、対象カテゴリ：Natural Feeding、対象期間：2024年1月1日から2024年12月31日までの52週間、対象地域：Total US−MULO＋Amazon、金額シェアにおいてNo.1）を獲得するなど、世界50ヵ国以上の家族から支持されているブランド。今回、一部オンラインストアおよび、一部ベビー用品専門店などでの販売を順次開始し、日本市場への本格参入を果たす。

1984年に創業したLANSINOH LABORATORIES,INC.（以下、ランシノ社）が展開するブランド「Lansinoh」は、研究に裏付けされたユニークで革新的な商品の数々を通じて、約40年にわたって産前産後の母親におけるトータルソリューションを提供してきた。

同社は、母親に寄り添い高品質な母乳育児関連商品を提供し続けているランシノ社に共鳴し、2004年に子会社化。昨年8月から一部商品を日本国内でも販売してきた。

こども家庭庁が2023年に行った調査（出典：「令和5年乳幼児身体発育調査」（こども家庭庁））によると、生後1〜2ヵ月未満の乳児を持つ母親の約9割が子どもに母乳を与えている。一方で、授乳による身体的・精神的な負担を感じている母親は少なくない。こうした状況を踏まえ、同社は「Lansinoh」を日本で本格上市することで、母乳育児を少しでも望む全ての母親に寄り添い、伴走したいと考えた。また、近年の育児スタイルや育児用品へのニーズの多様化を背景に、同ブランドを日本で展開することで、母親やその家族に新たな選択肢を提供する。





11月以降、「Lansinoh」ブランドのバームやニップルシールドなどを日本国内で順次販売する。同社がすでに展開している商品とあわせて、産前産後の痛みや悩みに伴走することで、母親が一人の女性として輝く社会の実現を目指していく考え。

「Lansinoh」を展開するランシノ社は、1984年にアメリカ・ヴァージニア州で誕生した母乳育児関連用品の製造・販売企業。創業者Resheda Hagen（レシェダ・ハーゲン）氏は、第一子の出産後、授乳による乳首の強い痛みやひび割れに悩まされただけでなく、相談できるコミュニティや、安心して使えるケア製品が見つからないという現実にも直面した。天然由来の保湿成分「ラノリン」に着目した彼女は、母子ともに安心して使えるよう、独自の精製プロセスを開発。そして、天然由来の単一成分100％配合の乳頭クリームを製品化し、悩みを抱える世界中の母親たちを支えるためランシノ社を立ち上げた。「Stand with the mothers（我々はすべての母親と共にある）」。ランシノ社が掲げるこのミッションには、創業者の強い願いが込められている。彼女の精神は「Lansinoh」のあらゆる製品に息づいており、母親たちが決して孤独ではないことを思い出させてくれる。

乳頭クリーム、母乳パッド、母乳保存バッグなどで全米金額シェアNo.1（Circana社 Retail Tracking Service 調べ、対象カテゴリ：Nipple Creams、Nursing Pads、Milk Storage 対象期間：2024年1月1日から2024年12月31日までの52週間、対象地域：Total US−MULO＋Amazon、金額シェアにおいてNo.1）を獲得。また、ハンズフリーでさく乳ができるウェアラブルさく乳器や病産院用商品など、母乳育児関連商品を中心に消費者から強い支持を得ている。近年では、産前・産後ケアカテゴリや女性ケアカテゴリも展開し、妊娠中および産後の女性をより包括的にサポートするべく、ブランドの商品ラインアップを強化している。

昨年8月から販売を開始した「Lanolin Nipple Cream（ラノリンニップルクリーム）」に加え、11月には新たに「バーム」および「ニップルシールド」の発売を予定している。なお、「Lansinoh」各商品は、一部オンラインストアおよび一部ベビー用品専門店などで順次取り扱いが開始される予定となっている。

「Lanolin Nipple Cream（ラノリンニップルクリーム）」は、高純度の天然由来の保湿成分「ラノリン」を100％配合した乳頭クリーム。妊娠・授乳中のデリケートな乳頭や乳房などのケアや乾燥肌の手入れにはもちろん、赤ちゃんの保湿ケアにも使える。

［小売価格］

Lanolin Nipple Cream（ラノリンニップルクリーム）

10g 1本入り：1100円

10g 2本入り：1980円

（すべて税込）

