一休は、旅行予約サイト「一休.com」で、「GoGoセール」を10月29日正午から30日まで開催している。

36時間限定で人気宿泊施設が10％以上割引となる。12月26日から2026年1月3日までの年末年始期間は対象外となる。

対象ホテルと料金一例は、ザ・キタノホテル東京（2名素泊まり）が42,240円から、ホテルモントレ半蔵門（同）が12,512円から、札幌エクセルホテル東急（同）が7,200円から、ラビスタ函館ベイANNEX（同）が39,885円から、富士屋ホテル（同）が32,120円から、名古屋プリンスホテルスカイタワー（同）が18,914円から、ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋（同）が17,920円から、大阪エクセルホテル東急（同）が14,820円から、ガーデンテラス福岡 ホテル＆リゾート（同）が28,236円から、はいむるぶし（同）が22,280円から、HIYORIオーシャンリゾート沖縄（同）が18,098円からなど。

いずれもポイントを即時利用した場合の金額。支払金額に応じて一休ポイントが付与され、即時利用ができる。