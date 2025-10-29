千趣会の通販事業ベルメゾンは、犬モチーフのお菓子が話題の「Maison terrier（メゾン・テリア）」（以下、メゾン・テリア）との2度目のコラボレーションとして、11月1日の「犬の日」に合わせて「メロウ配色裏毛スウェット」「腹巻付き長袖パジャマ」「キッズスヌード」の子ども服3アイテムをベルメゾンネットで販売を開始する。

横尾かなさんが主宰する「メゾン・テリア」とのコラボレーションは、ベルメゾン商品開発担当者の「『メゾン・テリア』のお菓子が可愛すぎて食べるのがもったいない、ずっと手元に残しておきたい」という想いから1月に初めて実現した。第一弾で発売した雑貨アイテムは、消費者から「何より柄がかわいい」「犬好きにはたまらない」といった好評な声が寄せられた。今回発売する第ニ弾では、「犬とお菓子が融合した可愛らしくて優しいモチーフを子ども服に取り入れることで、子ども服がより魅力的になる」と考え、「メゾン・テリア」とのコラボレーションでは初となる、子ども服の販売を決定した。

ベルメゾンでは、消費者に安心して着用してもらえるよう品質にこだわった商品づくりを続けている。今回は、「メゾン・テリア」のやさしく癒されるイメージに合わせて、ナチュラルカラーやニュアンスカラーを多用するなど色やデザインにもこだわった。スウェットとパジャマの身生地は肌に優しい綿100％素材を採用し、袖口と足口は動いてもずれにくいようリブ仕様にした。また、きょうだいでお揃いコーディネートを楽しめるよう80〜130サイズと幅広いサイズで展開し、特に80・90サイズはゴムやボタンで着脱しやすい仕様となっている。スヌードは「メゾン・テリア」の代表キャラクターであるふわふわの犬「ホワイトシュナウザーのメレンゲクッキー」をイメージし、ボア素材で作った。

［小売価格］

メロウ配色裏毛スウェット：2490円

腹巻付き長袖パジャマ：2990円

キッズスヌード：1590円

（すべて税込）

［発売日］11月1日（土）

ベルメゾン＝https://www.bellemaison.jp