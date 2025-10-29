亀田製菓は、明治との共同開発商品「70g 亀田の柿の種 ミルク＆ホワイトチョコレート」（以下、亀田の柿の種 ミルク＆ホワイトチョコレート」）を11月3日から11月末までの期間限定で発売する。

2015年から毎年冬季限定で発売している「亀田の柿の種 ミルク＆ホワイトチョコレート」は、亀田の柿の種に明治のオリジナルチョコレートをたっぷりとかけ、カリッとした甘じょっぱい味わいに仕上げた、冬の人気商品となっている。

カカオとミルクのコク深い味わいが広がる「ミルクチョコ」でコーティングした柿の種と、あとひく濃厚なミルク感が特徴の「ホワイトチョコレート」でコーティングした柿の種、2種類のチョコ柿の種を同比率でミックスすることで、最後まで飽きずに楽しめる。また、チョコレートが均一にコーティングされるよう、職人が常に目を配りながら丁寧に仕上げている。

亀田の柿の種と特別なチョコレートが織りなす贅沢な味わいをどうぞ楽しんでほしい考え。

今回、こだわりが詰まった「亀田の柿の種 ミルク＆ホワイトチョコレート」の味わいを、より多くの人々に知ってもらいたいという想いから、開発担当者が自ら商品をもって国内外で活躍している5人のプロのパティシエの人々のもとを訪れた。実際に商品を食べてもらい、各人の豊富な経験と確かな技術に基づいた専門的な視点ならではの評価を得たという。

［小売価格］345円前後（税込）

［発売日］11月3日（月）

亀田製菓＝https://www.kamedaseika.co.jp