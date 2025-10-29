森永製菓は、心地よい食感とジューシーな味わいが楽しめるソフトキャンディ「ハイチュウ」から「ハイチュウ＜柑橘ミックス＞」と、「ハイチュウプレミアム＜ふじりんご＞」を、11月4日から期間限定で発売する。



「ハイチュウプレミアム＜ふじりんご＞」

1975年の発売以来、「ハイチュウ」は子どもから大人まで幅広い世代に親しまれ、ソフトキャンディの定番ブランドとして愛されてきた。「ハイチュウ＜柑橘ミックス＞」は3種類の柑橘（みかん、レモン、ピンクグレープフルーツ）のおいしさがひと粒に詰まった、カラフルで味の変化も楽しい特別なハイチュウとなっている。「ハイチュウプレミアム＜ふじりんご＞」は、11月に旬を迎えるふじりんごの濃厚でジューシーなおいしさが楽しめるプレミアムなハイチュウとのこと。秋の行楽や家族・友人とのひととき、また自分へのご褒美や気分転換にもぴったりな新商品の発売によって、消費者に笑顔を提供していく考え。

「ハイチュウ＜柑橘ミックス＞」は、みかん、レモン、ピンクグレープフルーツの3つの味がひと粒で楽しめる特別なハイチュウ。見た目がカラフルで楽しいだけでなく、噛むたびに3種類の柑橘の味が混ざり合うので、味の変化を楽しむことができる。柑橘の「爽やかさ」と「さっぱりした甘さ」がバランスよく感じられる配合となっている。噛みしめるほどに、みかんのまろやかな甘み、レモンの酸味、ピンクグレープフルーツのほのかな華やかな香りが重なり合い、爽やかさと奥行きのある味わいを感じるひと粒だという。

「ハイチュウプレミアム＜ふじりんご＞」は、「ふじ」の果汁を使用した、濃厚な香りと上品な甘さが楽しめる“レミアム”なハイチュウ。超もちもち食感で、噛むたびにジューシーな味わいが口の中に広がる。噛んだ瞬間にふわっと広がる芳醇な香りと、広がる果汁感が特徴となっている。超もちもち食感とともに、みずみずしいりんごのようなジューシーさを追求した。

［小売価格］オープン価格

［発売日］11月4日（火）

