ミズノは、マッシュスタイルラボが展開する、デイリーウエアおよびウエルネス＆トレーニングウエアを手掛けるレディースブランド「emmi（エミ）」と初のコラボレーションコレクションを、11月13日正午からemmiオフィシャルオンラインストア、USAGI ONLINE、ミズノ公式オンラインで先行予約開始、11月20日からemmi全国直営店舗、ミズノの一部直営店で発売する。



「テックフィルブレスサーモコート」

「テックフィルブレスサーモコート」は、温かさと快適さが特長のミズノ独自の機能素材を使用し、幅広く着こなせるマルチウェイに仕上げたアウター。身ごろ全体には「テックフィルブレスサーモ」を使用。裾のスピンドルでシルエットを変えられるほか、フードを取り外してノーカラータイプに変更も可能となっている。また、付属のポケット付きショールは、頭や腰巻きでファッション性と温かさをかなえる。

ミズノが開発した、ダウンを超える温かさ（ミズノ調べ 20℃65％RH環境下において、KESサーモラボIIにおいて20×20cmの試料の保温性を比較。対象品：「テックフィルブレスサーモ」綿、比較品：ダウン（650FP ダウン90％））の新素材「テックフィルブレスサーモ」。「テックフィルブレスサーモ」は、ダウンよりも温かい上に、ぬれても保温性が低下しにくく、気候に左右されにくい保温力のある素材となっている。

新素材「テックフィルブレスサーモ」は、薄い不織布を何層にも重ねた構造で、柔らかさと膨らみがあり、ダウンよりも保温性に優れる中綿。さらに、ミズノ独自の吸湿発熱素材「ブレスサーモ」に疎水加工を施し、湿気は吸いながらも水は吸いにくい素材の開発に成功した。この疎水加工した「ブレスサーモ」を、水を吸いにくい性質のあるポリエステル繊維と混綿することで、湿潤状態でも保温性の低下を抑制する。ダウンと比べて水にぬれてもへたりにくい素材のため家庭での洗濯が可能なことも、大きな特長の一つとなっている。



「ブレスサーモパンツ」

「ブレスサーモパンツ」は、両ひざのタックで立体感をもたせたワイドパンツは後ろ身ごろにブレスサーモを使用した。落ち感のあるシルエットは、温かいながら、こなれ感を兼ね備えた一着。シーンやスタイリングに合わせて裾のスピンドルを調整すると、シルエットアレンジも可能となっている。

体から発生する水分を吸収し発熱する、ミズノ独自の機能素材「ブレスサーモ」。吸湿性能にも優れ、吸湿発熱した空気を繊維間に取り込んで保温。汗をかいてもムレにくく、ドライで快適な着用感をかなえる。温かさはもちろん、ムレにくい着心地など、快適性能も追求した寒い季節に欠かせない、ミズノ独自の機能素材となっている。



「WAVE RIDER 10 emmi」

「WAVE RIDER 10 emmi（ウエーブライダーテンエミ）」は、ミズノの「WAVE RIDER 10」をブラックのワントーンで透け感のあるメッシュアッパーにした。ヒールには、「WAVE RIDER 10」とemmi10周年をかけあわせた10ロゴをデザインし、Wネームを配したスペシャルな一足となっている。左右非対称のインソールやシルバーのヒールパーツ、イエローのサイドロゴなど、モードさの中に遊び心を加えた。

「WAVE RIDER 10」は、ミズノのランニングシューズ「WAVE RIDER」の10作目が現代的なアプローチで復刻。2006年モデルのディテールを忠実に再現し、複合ウエーブプレートを採用した。素材配置や形状をシミュレーションで最適化し、快適な走行を実現。テックなデザインで街履きにも映える一足となっている。

［小売価格］

テックフィルブレスサーモコート：4万6200円

ブレスサーモパンツ：2万900円

WAVE RIDER 10 emmi（ウエーブライダーテンエミ）：1万9800円

（すべて税込）

［発売日］11月13日（木）から順次

ミズノ＝https://jpn.mizuno.com