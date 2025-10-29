「ファンの方との一回の交流がその人の人生に深く刻まれている」現役引退表明の38歳DFが再認識した“選手にとって大切なこと”は？「ゆうまちゃんとやれよ」
今シーズン限りでの現役引退を発表したJFL・いわてグルージャ盛岡のDF西大伍が、“ファンとの交流”で再認識した思いを発信した。
クラブは10月28日、公式サイトを通じて西の引退を報告。そのリリースの中で、38歳のDFは「今シーズン限りで現役を辞めることを決めました。20年間たくさんの愛をありがとうございました。今シーズン残りの試合をプロとして全うします」と感謝と決意を示した。
同日の発表後、西は自身のXを更新。「皆さんが書いてくれたいろんな投稿を見てるんだけど…」と切り出し、こうファンへの感謝を綴った。
「僕ら選手にとっては一ファンの方との一回の交流がその人の人生に深く刻まれているってことを改めて認識しました。その一回の会話をメモに残してくれている人もいて、大事にしなきゃいけないよね。ゆうまちゃんとやれよ」
西はこれまで、自身のYouTubeチャンネルを精力的に更新。現役選手との対談やプライベートの一コマなど、バラエティに富んだコンテンツをアップロードし、ファンを楽しませている。
これについても触れ、「僕はYouTubeを始めて皆さんを身近に感じられるようになってとても幸せです。ということでYouTubeはこれからも続けますよ」とした。
西は1987年生まれで、北海道出身。北海道コンサドーレ札幌のアカデミーで育ち、2006年にトップ昇格。10年にアルビレックス新潟に移籍し、翌年には鹿島アントラーズに新天地を求め、18年までプレーした。以降はヴィッセル神戸、浦和レッズ、古巣の札幌で活躍し、23年夏から盛岡に所属している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
