シャープは、独自の「つけかえどっちもドア」を搭載した冷蔵庫3機種を発売する。179L／152Lのコンパクトな容量帯で、単身世帯におすすめとなっている。

同機は、ドアの開閉方向を変更できる同社独自の「つけかえどっちもドア」を搭載。冷蔵庫の設置場所にあわせて、ドアの右開き・左開きを選択することが可能となっている。開閉方向の変更は特別な工具を使うことなく、ドアを支える軸を付け替えることで簡単にできる。そのため、部屋の模様替えや引っ越しなどで、設置場所が変わっても安心だとか。

＜SJ−TD18R／TD15R＞は、直線的で凹凸感が少ないフラットな新デザインを採用した。スクエアでシンプルなデザインがキッチン空間になじみ、すっきりと美しいたたずまいを演出する。色調は、柔らかい雰囲気のマットホワイト色を採用。加えて、＜SJ−TD15R＞には、上質感がただよう新色のマットブラックもラインアップした。



「調味料ポケット」

また庫内には、深さの異なる2段階の「調味料ポケット」を新たに搭載。スパイスなどの小さな調味料に加え、小容量サイズのボトルタイプやチューブタイプの調味料なども収納できる。取り出しやすく、すっきり収まるので、自炊頻度が高く出し入れが多い方にも便利に使える。

［小売価格］オープン価格

［発売日］11月20日（木）から順次

