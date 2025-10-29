12月1日で会社の「健康保険証」が使えなくなると聞きました。結局「マイナ保険証」を用意しないと“10割負担”になってしまう？「スマホ保険証」を持てば大丈夫？

社会保険の「健康保険証」は12月2日以降使えない

従来の健康保険証は2024年12月2日以降新たに発行されなくなっており、その後はマイナ保険証への移行が進められています。従来の健康保険証は有効期限までの間、最長1年間使用可能となっているため、2025年12月2日以降は使用できません。

なお、後期高齢者医療保険に加入している人は2025年7月31日までとなっているので、以降はマイナ保険証または資格確認書で対応する必要があります。マイナ保険証は以下の手順を踏むことで利用できるようになります。



1.マイナンバーカードを申請・作成する

2.マイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録する

3.医療機関・薬局でマイナンバーカードを利用して受付する



「マイナ保険証」がなくても急に“10割負担”になることはない

受給資格の確認はマイナ保険証を利用して電子資格確認を受けるか、資格確認書・有効期限内の発行済み健康保険証を提出するかのいずれかが基本です。資格確認が受けられなかった場合でも、マイナ保険証と資格情報のお知らせかマイナポータルに表示される資格情報画面で資格を確認できるようになっています。

しかし、健康保険証が次々と有効期限切れになる中、気づかずに有効期限が切れた健康保険証や資格情報のお知らせのみを持参する患者が訪れることも予想されるでしょう。

そのため、厚生労働省はこうした患者に対して、3割程度の一定の負担割合を求める暫定措置を取る方針です。2026年3月末までは従来の健康保険証を持参しても保険診療を受けられる見通しとなっているため、現状はマイナ保険証がなくても急に10割負担になることはありません。



9月19日から「スマホ保険証」の運用がスタート！ ただし「マイナ保険証」は必要

厚生労働省はスマホのマイナ保険証の利用を開始しており、2025年9月19日から機器の準備が整った医療機関や薬局で順次利用可能です。マイナ保険証をスマホに追加することで、マイナ保険証を取り出すことなく保険診療を受けられるようになります。スマホに追加した後も実物のマイナ保険証は利用可能です。

マイナ保険証は最新のマイナポータルアプリからスマホに登録できます。登録の際は顔写真の撮影に加え、券面入力用暗証番号と署名用パスワードも必要です。登録ボタンが表示されない場合、アプリのバージョンやスマホのOSが古いかもしれません。

利用する際は顔写真付きカードリーダーの画面で利用しているスマホの種類を選択し、本人認証を行った後、スマホ用汎用カードリーダーにかざしましょう。

ただし、1台のスマホにつき1人のマイナ保険証しか追加できません。それに伴い、15歳未満の子どもは原則としてスマホ保険証を利用できない仕様となっています。



まとめ

従来の健康保険証は2025年12月2日以降使えなくなるため、マイナ保険証への移行が必要です。

しかし、厚生労働省は医療機関や利用者の混乱を考慮し、2026年3月末までは従来の健康保険証を持参しても保険診療を受けられるようにする方針を取っています。そのため、現状はマイナ保険証がなくても10割負担にはなりません。

また、2025年9月19日には医療機関や薬局でスマホのマイナ保険証の利用も順次開始しています。これにより、マイナ保険証を取り出すことなく保険診療を受けられるようになりますが、対応していない医療機関や薬局もあるため、事前の確認が必要です。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー