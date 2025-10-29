「イケおじ過ぎるでしょ!?」黒木啓司の妻・宮崎麗果、“推し活”動画に反響！ 「その笑顔はズルい」
元EXILE・黒木啓司さんの妻で起業家やモデルとして活動する宮崎麗果さんは10月28日、自身のInstagramを更新。“推し活”の様子を公開し、反響を呼んでいます。
【動画】黒木啓司の妻・宮崎麗果の“推し活”
ファンからは「スーツ姿ほんとイケメンです」「イケおじ過ぎるでしょ!?」「夫の推し活なんて素敵」「その笑顔はズルい」「笑った顔が少年！」などの声が。ほかにも「喧嘩する時もあるんだ」「喧嘩よくするのは意外です」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「笑った顔が少年！」宮崎さんは「変身マジック」とつづり、1本の動画を公開。「#夫婦あるある」「#夫の推し活」などのハッシュタグも添えています。動画では、黒木さんが部屋着からスーツ姿に“変身”。宮崎さんは「喧嘩もあるしたまにムカつくけどスーツ姿見ると許しちゃうよね」とつづっています。黒木さんにメロメロなようです。
「いつ見ても仲良しご夫婦」19日の投稿では、黒木さんと密着して歩く様子を動画で公開した宮崎さん。ラブラブな姿にファンからは「いつ見ても仲良しご夫婦」「美男美女すぎだろ」といった反響が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
