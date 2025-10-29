東京・大田区では多重事故で2歳と4歳の子どもを含む6人がけが、群馬県前橋市では自動車販売店に乗用車が突っ込み、2人がけがをするなど交通事故が相次いでいます。

警察などによりますと、きょう午後1時すぎ、群馬県前橋市で乗用車が自動車販売店「群馬日産・前橋東部バイパス店」に突っ込み、展示してあった車8台に衝突しました。

この事故で、乗用車に乗っていた30代の男女2人がけがをして病院に運ばれましたが、客や従業員にけがはありませんでした。

一方、東京・蒲田本町で午前11時半前、「蒲田消防署の前で多重事故」と通報がありました。

警視庁によりますと、車線を逆走したワンボックスカーが乗用車と衝突しあわせて5台が絡む事故になり、2歳の女の子と4歳の男の子を含む男女6人が軽いけがをしました。

警視庁がワンボックスカーの運転手から当時の状況を聞くなど事故の原因を調べています。