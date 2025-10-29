TXT・ボムギュ＆中島健人、“日韓美男子”コラボに反響続々「王子様が2人も…」「夢みたい」【PHOTO】

TOMORROW X TOGETHER（TXT）のボムギュと中島健人の共演が大きな話題を呼んでいる。

≪写真≫TXT、“日本の大物アーティスト”との共演SHOT

10月28日、中島健人は自身のインスタグラムを更新し、「誕生日が一緒 ボムギュくんまたね」や、韓国語で「ボムギュくん、一緒に踊れてとても幸せでした」というコメントとともに、ボムギュとの2ショット写真を投稿した。

写真の中で2人は、黒を基調としたスタイリッシュな衣装に身を包み、息の合ったポーズを披露した。

2人は10月25日に放送されたNHKの音楽番組「Venue101」で共演。“誕生日が一緒”という共通点があることでも知られ、番組内では互いに笑顔で交流する姿が放送された

また、TXTの公式インスタグラムには、新曲『Can’t Stop』を2人で踊るダンスチャレンジ動画が公開され、ファンの心を掴んだ。

（写真＝中島健人Instagram）左から中島健人、ボムギュ

この投稿を見たファンからは、「夢みたい…」「セクシーサンキュー！」「2人ともスタイル良すぎ」「日韓美男子の共演」などのコメントが寄せられている。

なお、ボムギュが所属するTOMORROW X TOGETHERは、10月22日に日本3rdアルバム『Starkissed』をリリースし、日本で精力的な活動を展開している。さらに11月からは、埼玉・愛知・福岡・東京・大阪を巡る自身初の“日本5大ドームツアー”を開催予定だ。

◇ボムギュ プロフィール

2001年3月13日生まれ。本名はチェ・ボムギュで、公式サイト上の表記はBEOMGYU。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビューし、端正な顔立ちからビジュアルメンバーとしての地位を固めつつある。幼少期を共にしたぬいぐるみを今でも大事にしていたり、家族とお揃いの指輪を常に身に着けていたりと、情に厚い一面も。