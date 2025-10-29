TBSは29日、都内の同局で定例会見を行い、4日深夜放送の「オールスター後夜祭’25秋」で取り扱った女優広末涼子（45）関連のクイズについてあらためて謝罪した。

合田隆信専務取締役は「現在も捜査中とみられる交通事故を題材にしたのは不適切であったと考えています」と話し、「制作現場の方で広末さん（の所属事務所）側に速やかに謝罪に伺いまして、お許しいただいたと聞いています。この場を借りて、あらためて広末さん、ならびに関係者の皆さま方にご迷惑をおかけしたことをおわび申し上げたい」と続けた。

同番組では、広末が4月に起こした交通事故に関連づけて「時速165キロを出したことがないのは？ （1）大谷翔平 （2）佐々木朗希 （3）伊良部秀輝 （4）広末涼子」という4択問題を出題。広末の所属事務所からの講義を受けて、同局は謝罪コメントを発表していた。

また合田専務は、26日の番組収録中に起こったお笑いコンビ、チョコレートプラネット長田庄平（45）の負傷にも言及した。

「SASUKE2025」の収録に臨んだ長田は左足を剥離骨折し、全治3カ月のけがを負った。「事故が起こったのは大変遺憾なこと。安全対策には細心の注意をはらってやっておりますが、今回こういうことになってしまって大変申し訳ない。心よりお見舞いを申し上げたいと思います。1日も早い回復をお祈りしておりますし、さらなる安全管理の意識を高めていきたい」と話した。