29日朝の石川県内は各地で気温がひと桁台となり、冬の足音が聞こえそうな冷え込みとなりました。日中は10度ほど気温が上がり、今週は寒暖差の大きい日々が続く見込みです。

放射冷却現象が強まった29日朝の石川県内。



すべての観測地点でひと桁の気温となり、珠洲や七尾などでは、この秋一番の冷え込みとなりました。



街の人も寒さが堪えるようで…

観光客：

「ばっちり着込んできました」

「中にヒートテックとかは着てますけど、一応、マフラーと手袋も持ってきちゃいました」





そして、この日はこんな光景も…

うすく雪化粧した山頂付近、白山の初冠雪です。



ことしは平年より8日遅く、去年より10日早い観測となりました。



こうした中、加賀市の小学校では「食べる防寒対策」も。

用意されたのは…ほっくほくの焼き芋！



「はい、どうぞ。順番にね」「デカいやつほしい」



小学校に出向いた地元の焼き芋店が配っていたのは、こどもたちが育てたサツマイモです。

児童は：

「おいしいです。甘い、やわらかいです」

「イモ熱くて汗かくわ。寒いのにアツく感じるから、めっちゃ汗かく」



午後には、場所によって10度ほど気温が上がった石川県内。



今週は、昼夜の寒暖差の大きい日々が続きそうです。