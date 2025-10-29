｢ばっちり着込んできました｣冷え込む石川 白山で初冠雪 児童は焼き芋で“食べる防寒対策”
29日朝の石川県内は各地で気温がひと桁台となり、冬の足音が聞こえそうな冷え込みとなりました。日中は10度ほど気温が上がり、今週は寒暖差の大きい日々が続く見込みです。
放射冷却現象が強まった29日朝の石川県内。
すべての観測地点でひと桁の気温となり、珠洲や七尾などでは、この秋一番の冷え込みとなりました。
街の人も寒さが堪えるようで…
観光客：
「ばっちり着込んできました」
「中にヒートテックとかは着てますけど、一応、マフラーと手袋も持ってきちゃいました」
うすく雪化粧した山頂付近、白山の初冠雪です。
ことしは平年より8日遅く、去年より10日早い観測となりました。
こうした中、加賀市の小学校では「食べる防寒対策」も。
用意されたのは…ほっくほくの焼き芋！
「はい、どうぞ。順番にね」「デカいやつほしい」
小学校に出向いた地元の焼き芋店が配っていたのは、こどもたちが育てたサツマイモです。
児童は：
「おいしいです。甘い、やわらかいです」
「イモ熱くて汗かくわ。寒いのにアツく感じるから、めっちゃ汗かく」
午後には、場所によって10度ほど気温が上がった石川県内。
今週は、昼夜の寒暖差の大きい日々が続きそうです。