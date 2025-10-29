小1息子の“紳士的な行動”が、裏目に。女の子を送ったら、親から怒りの電話【ママリ】

子ども同士の関係に親が介入して一方的に怒りをぶつけられた

小1の次男



彼女を家まで送ってったら、その子のお母さんから電話が来て、家までついて来ないで！家の前にいてびっくりしたんだけど！前にも水曜日にあったんですけど！なんなんですか！やめてくださいって…😇

一方的に話されブチって切れた🤣💦



付き合ってって告白したのそちらよ？

付き合うってなあに？って息子が質問して解答したのそちらよ？

私からは、 彼女 付き合う 送る 教えてないわよ笑



小学1年生の息子が、彼女となった子を家まで送ったところ、相手の母親から一方的に怒りの電話がかかってきたというママからの相談です。「家までついて来ないで！」と言われたものの、実際には相手の子どもから告白されたり付き合うことを提案されたりしたのに、なぜか悪者扱いされてしまい困惑してしまったそうです。このようなトラブルの時、ママはどのような対応をするのが良いのでしょうか？今回の相談に先輩ママからアドバイスが寄せられました。

状況をきちんと聞かずに一方的に怒りをぶつけられ電話を切られてしまったというママ。告白したのは相手の子どもの方なのに、まるで自分の息子が悪いことをしたかのような扱いを受けて戸惑ってしまったそうです。



子ども同士の純粋な関係や遊びが、親の思い込みや過剰反応によって問題視され、トラブルに発展してしまうケースは珍しくありません。小学校低学年の子どもたちの微笑ましい交流を大人の目線で深刻に捉えてしまうこともありますよね。トラブルに合ったママの投稿に対して、多くのママたちから共感の声が寄せられました。

ママから寄せられた回答

お悩みに対して寄せられた声をピックアップしてご紹介します。

誤解を解くために行動すべき

誤解されっぱなし嫌ですね😨



私ならば電話してにこやかに付き合って告白されたのはそちらのお嬢さんですよ～って言ってやります！



一方的に悪者にされることに納得がいかず、きちんと事実を伝えるべきだという意見も寄せられました。誤解されたまま放置するよりも、状況をきちんと伝えて誤解を解くことができたら一番心が楽になりますね。

文字で証拠を残してみては

めちゃくちゃな親ですね。



私ならば腹の虫がおさまらないので、淡々と事実を書いてショートメールで送りつけてやります😡



親がやばすぎてその女の子はお母さんに言いたいこと言えないのかもしれませんね。。





後々学校などに相談されて加害者扱いされることを心配し、証拠として文字に残しておくことを勧める声もありました。感情的にならず、自分と子どもの立場を守るための策ですね。

関わらないのが一番

強烈！

一方的に話されて切られるような相手とは関わりたくないという意見も。このようなトラブルに巻き込まれること自体を避けたい時は、これ以上関わらないように距離を取るのが安全かもしれません。

子ども同士が仲良しの関係ならば、親は介入しすぎないこと

子ども同士が仲良く過ごしていて、お互いに嫌がっている様子がないのなら、親が介入しすぎないことが大切です。子どもなりの関係の築き方があり、それを尊重してあげることも成長の一部ですよね。



今回のケースでは、相手の親が状況を十分に理解しないまま、一方的に不満をぶつけてしまったことで、問題が大きくなってしまったようです。親ができるのは、見守りながら必要なときにそっと手を差し伸べること。



子どもの世界に少し距離を置いて関わることで、親も子どもも穏やかに過ごせそうです。

イラスト：きさらぎ

記事作成: morina

（配信元: ママリ）