Ｊ１柏は２９日、柏市内でルヴァン杯決勝広島戦（１１月１日・国立）へ向けた調整を非公開で行った。練習後にＭＦ小泉佳穂とＦＷ瀬川祐輔が取材に応じ、カップ戦決勝での心構えを語った。

小泉は昨季まで在籍した浦和で、先発として３度（２１年天皇杯、２２年ＡＣＬ、２３年ルヴァン杯）カップ戦の決勝に立っている。天皇杯とＡＣＬは頂点の喜びも味わった。一方で、ルヴァン杯では福岡に敗れて準優勝の悔しさを味わっている。

小泉はリーグ戦やカップ戦の最初は内容の追求が重要になると話すが、「決勝になっちゃうと次とか関係ない。決勝戦で勝てるかどうかが全て。その試合、その瞬間に勝つために必要な選択肢を取る。瞬間的にチームのスタイルと違うことをやるとか、そういうゲーム運びは少し変わってくるポイント」と指摘。一方で、今季はチームとして攻撃的なボールを保持するサッカーを貫いてきたことから「今までの自分たちらしさを出せないことにはいいパフォーマンスは出せない。そこのバランスが大事になってくるかなという印象です」と見据えた。

瀬川は前回の柏在籍時の２０年にルヴァン杯決勝を経験。ＦＣ東京との一戦は敗北（１●２）に終わった。自身は得点を奪ったが、「点を取っただけ。そもそもボールをあまり受けられませんでしたし、受けたときもふわふわしていた。自分の中でそこまで充実した９０分ではなかったのを覚えています」と苦い記憶であることを明かした。２３年の川崎では天皇杯決勝で古巣に立ちはだかり、タイトルを獲得。後半からの出場になったが「気持ちの部分で地に足着けてプレー出来ていた」と振り返る。

２度のカップ戦決勝を経て、瀬川は「平常心でやることが一番大事。ただ、平常心でやっていてもいつもよりミスが増えると思う。そのミスを他の選手がカバーできるような意識というか、１１人だけでは勝てないのがカップ戦。ベンチ含めて、組織力が上のチームが勝てるという感覚はありますね」と分析。ＰＫ戦にまでもつれ込んだ２３年の天皇杯を引き合いに、「いい試合であればあるほど０―０になる」と話すと「広島も１１人以上のレベルの高い選手がそろっているので、一筋縄ではいかない。ただ、スタイル的にはレイソルの方が延長に行けば行くほど勝つ可能性は高くなるんじゃないかなと少し思っています」と自信も見せた。

リーグ戦では首位の鹿島と残り３試合で勝ち点１差に迫っており、２冠の可能性を残す。ルヴァン杯で優勝すれば、リーグ戦での逆転優勝へのエネルギーになる。小泉が「全部のタイトルを取りたい。今年はリーグもルヴァンも残っているので、当然（両方とも）取りたい。天皇杯とＡＣＬは取っているから、そういう意味で残っている２つは取りたい」と言えば、瀬川も「（柏でタイトルを取るために）夏に加入した。一番苦しい期間に離脱してしまっていたので、その気持ちは強い」と言葉に力を込めた。