「パレード状態」犬用首輪を自ら装着!? 愛犬に拒否された飼い主がとった“まさかの行動”【ママリ】

光る首輪、愛犬が拒否して…飼い主の行動に8万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、かわいい動物にまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのはサモエドのダッツ(@samoyed_dazs)さんが投稿したある写真。最近、愛犬に光る首輪をつけて散歩をしている人を見かけませんか？夜のお散歩ではよく目立つため、重宝している飼い主さんが増えてきたように思います。見た目もインパクトがあって、かわいらしいですよね。しかし、中にはこの首輪を嫌がる愛犬もいるよう。そういうとき、この首輪は誰がつけるのでしょうか…。





投稿者は、サモエドのダッツ(以下、飼い主さん)さん。愛犬・ダッツくんに、つけてもらおうと用意をしたのですが、この日はあまり気分ではなかったようです。

©samoyed_dazs

©samoyed_dazs

ダッツがピカピカ着けるの嫌がるから

パパがピカピカさせながらお散歩したよ

ダッツくんの飼い主さんは、自分が首輪を着けるという画期的な方法を思いつきました。お散歩中の交通安全に役立っていそうですし、ダッツくんもなぜか満足気に見えます。



この投稿には「ゲーミングパパは初めて見た」「人が着けてもいいじゃないですか」などのリプライが寄せられました。



ダッツくんの飼い主さんは、インスタグラム(@samoyed_dazs)とYouTube(@samoyed_dazs)でもダッツくんの様子を発信しています。ダッツくんと飼い主さんの楽しい日常がかい間見える、すてきな投稿でした。

出勤前のパワーチャージ、愛猫とのハグに4.9万いいね

ご紹介するのは、愛猫との日常をXで発信している、しぴこめᓚᘏᗢ(@chipie0826)さんの投稿したお写真です。お出かけや出勤前にペットが見送ってくれたなら、早く帰宅しよう・仕事頑張ろうという気持ちになりますよね。



愛猫と暮らす投稿者・しぴこめᓚᘏᗢさんは、出勤前に愛猫のしぴちゃんとハグする写真を投稿し「羨ましい！」とたくさんの声が寄せられました。

©chipie0826

出勤前のパワーチャージ🐾໊

しぴちゃんはしぴこめさんの顔をガバッと覆ってハグしているように見えます。しぴこめさんは、しぴちゃんのふわふわな毛に顔を埋めているようです。猫吸いをしているのでしょうか、羨ましい限りです！



この投稿には、猫好きの方からの「この2人の絆は何物にも代え難い🤗」「どっちもチャージしてそう」といったコメントが寄せられていました。



慣れた人にしかやってくれないであろう、しぴちゃんの仕草におふたりの絆が窺えて胸が熱くなります。大切な家族とお互いにパワーチャージすることは、日常の幸せのひとつだと思わずにはいられない素晴らしい投稿でした。

「家に帰る理由」飼い主の帰りを待つ愛犬の姿に9300いいね

ご紹介するのは、愛犬との日常をXで発信している、フィーカの時間(@fikas_time)さんの投稿したお写真です。ペットと暮らす方は、帰宅時につい足早になるのではないでしょうか。投稿者さんは「家に帰る理由」と、愛犬が出迎えた写真を投稿。



まるで帰りが遅すぎて「どこに行っていたの、何していたの」と言っているかのようなフィーカ君の表情に、思わず笑ってしまうはず。

©fikas_time

家に帰る理由

投稿者さんが帰宅すると出迎えてくれたフィーカ君。しかし何やら圧を感じる表情をしています…。ジッとこちらを見つめ、心なしか口角が下がっているように見えます。日暮れの暗さも相まって迫力を感じますね。



この投稿には「これは絶対に帰るよね、笑」「大急ぎで帰るわ」といったコメントが寄せられていました。ついこちらが何か悪いことをしてしまったと感じさせられるような、フィーカ君のお出迎え。しかし愛犬が待ってくれているだけでうれしくなってしまいますね。心がホッとするような、素敵な投稿でした。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）