大地真央、ハマっている“ケールたっぷり”手作りサラダを披露 彩り鮮やかな仕上がりに「クリスマスのリースのようでかわいい」「アートです」「お皿もステキ」
俳優の大地真央（69）が29日、自身のインスタグラムを更新。「#ハマってる」という、ケールがたっぷり入った手作りのサラダを披露した。
【写真】「クリスマスのリースのようでかわいい」大地真央がハマる“ケールたっぷり”手作りサラダ
「昨日も今日もケールサラダ（笑）」という大地は、2日間のサラダの写真をアップ。この日作ったサラダは、「ケール オクラ パクチー ミニトマト りんご 柿 梨 ぶどう グレープフルーツ 目玉焼き チーズ 砕いたアーモンド アマニオイル ブラックペッパー」と具材と調味料を紹介し、「お塩の代わりにバルサミコ酢を煮詰めて…」と“大地流”のポイントも説明した。
彩り豊かに盛られた手作りのサラダに、ファンからは、「美味しそう」「バルサミコのてんてんがおしゃれ」「きれいなサラダですね」「クリスマスのリースのようでかわいいです」「お皿もステキです」「アートです」などの声が寄せられている。
