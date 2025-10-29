日本車に対抗すべく生まれた小型車ブランド

『サターン』と聞いて、「わ、そんなのあったね」という人と、「なにそれ？」という人がいるのではないでしょうか。話題を呼びつつも、わずか4年で日本から撤退したからです。えっ、たった4年!?

【画像】儚く散ったGMの夢！日本にも1997年に上陸したアメリカ製小型車『サターン』 全11枚

オイルショック以降、アメリカの自動車市場では、特にスモール、サブコンパクト、コンパクトといった小型車のジャンル（小型車とはいえ日本では1.5〜2リッタークラス）で高品質、低燃費かつ価格も安い日本車が席巻していました。



『ジト目』のようなグリルレスマスクが個性的だったサターン（2代目Sシリーズ、SL）。 サターン

そこで1980年代前半、アメリカ・ビッグ3の一角ゼネラルモーターズ（以下GM）はそれに対抗すべく、GM傘下だったオペルをベースに世界戦略車の『Tカー』（日本ではジェミニ）、『Jカー』（同アスカ）を発売。

しかしそれでも日本車には太刀打ちできず、1980年代後半からは、トヨタとの合弁会社『NUMMI』でカローラを『シボレー・ノヴァ』と生産して売ったり、『ジオ』ブランドで日本車を扱うなどしました。

とはいえGMは自社開発の小型車を諦めておらず、1985年に『サターン』を設立。生産のみならず開発から販売も一貫して行う準独立ブランドとされ、デトロイトから800kmも離れたテネシー州スプリングヒルに新工場を建設。

値引きなし、誰でも行きやすいディーラー、スーツを着ないディーラーマン、納車セレモニーなど、従来の自動車メーカーとは一線を画す戦略が盛り込まれました。生産には、NUMMIで培ったいわゆる『かんばん方式』も取り入れられたと言われています。

独自性高い設計を誇ったサターンSシリーズ

アメリカでの販売は好調に推移し、日本には1997年に上陸。2代目Sシリーズが登場して7年経っての上陸でしたが、日本市場には『サターン・セダン』、同『ワゴン』、同『クーペ』と称する３車種を導入しました。なお正式な車名は『Sシリーズ』のSL、SW、SCで、日本のカタログでも諸元表などにはこの名が記載されていました。

ちなみに日本版サターンは、1996年デビューの2代目Sシリーズで、本国には1985年から1996年まで売られていた初代が存在します。このことは、日本ではほとんど知られていないでしょう。



日本仕様のカタログは表紙、裏表紙含め41ページと分厚く、日本に向けたサターンの本気度が伺えます。 サターン

GMでは同一車型をブランドによって使い分けていましたが（GMに限らず（ビッグ3ではよくある手法です）、Sシリーズは他ブランドへの流用がなかったため、プラットフォームもサターン専用。サターンが『スペースフレーム』と呼んだ堅牢なボディの上に、凹んでも復元する樹脂製のポリマーパネルを貼るという構造を採用していました。

外観は初代、2代目とも、グリルレスで薄く幅広いヘッドライトが特徴です。2代目ではボディ全体が洗練されましたが、内装を始め基本的には初代のキャリーオーバーでした。

駆動方式はFF、エンジンは1.9L直4OHCとDOHCのみで、このエンジンもサターン・ブランドのみで使われました。2代目の全長は３車種とも4.5m台、全幅1.7m以下に抑えられ、日本では５ナンバー車となるのもポイントでした。

本気で売る姿勢を見せていたサターンジャパン

日本法人『サターンジャパン』でも、販売はアメリカで成功した手法を踏襲。『礼を尽くす会社、礼を尽くすクルマ』というキャッチコピーが思い出されます。購入後もサターンから感謝やクルマの調子について本社社長名で手紙が届くなど、『礼』を感じられるサービスが行われました。

面白いのは、「I Say Saturn！」とディーラースタッフが声をあげる納車式で、こちらも本国から輸入されています。販売網にはJR東日本も参加しており、新宿のタイムズスクエアに『サターン新宿ステーション』という店舗を構えたことも話題を呼びましたね。



コンパクトでスタイリッシュなサターンワゴン（2代目Sシリーズ、SW）。 サターン

グレードは単一で、当時としては十分以上のフル装備でしたが、全車にMT車の設定があったのはちょっとオドロキ。ステアリング位置は右のみです。そして価格はなんとセダンの5MTで156万円。1999年発売のプジョー206が最安値で165万円だったことを思うとまさに破格です。

実際にはこの仕様だとアルミホイールやフォグランプなどはつかないので。豊富なパッケージオプションを選ぶ人が多かったと思います。それでもセダンでは、オプションマシマシでレザーシートを奢っても190万円以下に収まりました。ボディカラーが６色、内装も４色が用意され、日本でサターンを売る『本気』がヒシヒシと感じられました。

独自性を失ったブランドの悲しい末路

こんなにリーズナブルで装備も豊富なら売れたのではないか、と思うのですが、クルマという製品は難しいもの。本国アメリカでは、サターンに開発資金を吸われることに他ブランドが難色を示したほか、2000年以降はクロスオーバーSUVやミニバン、ロードスターなどを発売。

サターンの独自性は薄くなり、晩年はオペルをそのまま売るようになりました。2000年後半の金融危機やGMの経営が傾いたこともあり、2010年になってサターンは25年の生涯を終えています。



1999年に追加された、リアアクセスドア付きの３ドアクーペ。なんと日本でも追加導入されました。 サターン

日本では初期に故障が多く発生、そして全体的な品質感の低さは、厳しい視点を持つ日本車ユーザーの食指は動かせなかったのです。ディーラー網も少なく、販売は低迷しました。安価なだけでは売れないのです。そしてたった4年で日本から撤退してしまいました。

個人的には、日本車を目指した小型車であろうとも隠しきれないGMっぽさ、アメリカ車っぽさに当時から魅力を感じていました。でも実際にディーラー（サターンではリテーラーと呼んでいました）に行くと、たしかに『安っぽい』のです。シートも薄く、車内もあまり広くなかった印象があります。

最も売れた年で1500台に届かず、合計でも4000台ほどしか売れなかったサターンだけに、中古車検索サイトで探してもまず見つからず、あってもローダウンや派手な改造が施されていたりします。

V8マッスルカーではなく、アメリカの街にふつうに停めてある小型車にも強く惹かれるぼくとしては、もし程度の良い個体が出てきたら……とドキドキしますが、いまサターンを目の前にしたら、どんな感想を得るのでしょうか。

次回の『第５水曜日の男』は何と12月31日。早いもので2025年のラスト回かつ大晦日ですので、また面白いクルマを取り上げたいと思います。ご期待ください。