トランプ大統領が訪問した韓国から最新情報を伝えてもらいます。韓国南部・慶州から中継です。

この後はトランプ大統領や他の首脳も交えた晩さん会が行われます。韓国は今回、APECという国際会議のホスト国で各国の首脳が続々到着していますがトランプ大統領と中国の習近平国家主席だけは国賓という別格の扱いで迎え入れています。

また、先ほどまで行われていた首脳会談で、李在明大統領は防衛費を増額して防衛力を大幅に強化すると表明しました。

トランプ氏が大きな関心を寄せる韓国からアメリカに行う投資の具体的な内容についてはまだ合意に至っていないため、詰めの協議を行ったものとみられます。

一方、トランプ大統領は30日、中国の習近平国家主席との首脳会談に臨みます。これを前にトランプ大統領は中国に課している20％の関税を「引き下げられるだろう」と述べました。

──トランプ大統領は北朝鮮の金正恩総書記との会談は今回「タイミングがあわない」と話したそうですが訪問中に急に会談をするということはないのでしょうか？

トランプ大統領と金正恩氏、両方、予測不能なのでもちろん最後の最後までわかりません。

ただトランプ大統領はやる気でも今回ばかりは北朝鮮が乗ってこなかった可能性があります。その背景なんですが、金総書記は来年初めにも5年に1回開かれる「党大会」という一大イベントを控えているからなんです。

党大会は過去5年の実績を大々的にアピールする場となるため、これを前に不確定要素が強いトランプ氏との会談という新たな賭けには出たがらなかったという見方もできます。