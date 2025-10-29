クロミが主役♡シワ改善も美白も叶うモイストラボBBクリームが限定登場！

スキンケア発想のベースメイクで人気の「モイストラボ」から、あの大人気キャラクター“クロミ”との限定コラボが実現♡「モイストラボ ハイカバー薬用美白BBクリーム」は、シワ改善・美白ケアをしながら、コンシーラー級のカバー力を叶える実力派。忙しい朝も、これ1本で理想のツヤ肌に仕上がる優秀アイテムです。数量限定パッケージだから、気になる方は早めのチェックがおすすめ！

クロミデザインの限定パッケージが登場！

シリーズ累計1,300万個を突破した「モイストラボ」から、世界中で愛されるサンリオキャラクター“クロミ”との特別デザインが登場。

ピンクとブラックを基調にした限定パッケージには、クロミのキュートな表情が♡持っているだけで気分が上がるデザインです。

販売は2025年10月29日（水）より数量限定。全2色（01ナチュラルベージュ／03ナチュラルオークル）が発売されます。

【数量限定】キスの美白UVベースに可愛いクリアポーチ付きが登場♪

コンシーラー級のカバー力×シワ改善×美白ケア

©’25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L662456

「モイストラボ ハイカバー薬用美白BBクリーム」は、ナイアシンアミド配合で、メイク中もシワを改善しながら美白ケアが叶う薬用処方。

さらに「モイスチャーマグネットHC」でうるおいを密着キープ、「リペアプロテクトCR」でバリア機能をサポート。

薄づきなのにしっかりカバーし、毛穴やシミを自然にカモフラージュします。まるで素肌が整ったような仕上がりに♡

1本6役で忙しい朝の時短メイクにも◎

©’25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L662456

このBBクリームは、美容液・クリーム・UVカット・化粧下地・コンシーラー・ファンデーションの6役を1本で叶えるオールインワンタイプ。

SPF50・PA++++の高いUVカット効果で、紫外線対策もバッチリ。ウォータープルーフ処方だから、汗や水にも強く、長時間ヨレ知らず。

忙しい朝も“塗るだけで美肌”が完成する、頼れる時短アイテムです♪

かわいさも機能も両立する“クロミBB”をお見逃しなく♡

美白・シワ改善・高カバーの3拍子がそろった「モイストラボ ハイカバー薬用美白BBクリーム」。そこにクロミの限定デザインが加わったことで、見た目も実力もパーフェクトなアイテムに仕上がりました。

可愛いだけじゃない、機能派BBクリームで秋冬の肌悩みもスマートにケア。1,430円（税込）というプチプラもうれしいポイント♡

数量限定なので、気になる方は早めにゲットして♪毎日のメイクがもっと楽しくなりそう。