メイク技術を学ぶ学生たちが仮装してパレード！園児と一緒にハロウィーンを満喫 秋田市
10月31日は、ハロウィーンです。
秋田市で、メイク技術を学ぶ学生たちがハロウィーンパレードを行いました。
思い思いの仮装で保育園を訪れ、園児との交流を楽しみました。
秋田県理容美容専門学校 アキリビの1年生25人は、この春から、基礎的なメイク技術を学んでいます。
学生たちは「動物メイク」や「緑色しばり」など、お題にあわせたメイクで化粧筆などの使い方を学び、さらに、ドールを使って相手にメイクをする技術を向上させてきました。
思い思いの仮装で、毎年恒例のハロウィーンパレードに出発しました。
向かったのは、すぐ近くのやどめ保育園です。
園児たちも、この日のために近くの図書館でハロウィーンを学んできました。
仮装した“お兄さん・お姉さん”と一緒に踊ったり遊んだりして、ハロウィーンを満喫しました。
園児
「楽しかった」「楽しかった」
記者
「何して遊んだ？」
園児
「だるまさんがこーろんだ」「だるまさんがこーろんだ」
記者
「お兄さんお姉さんの格好見てどうだった？」
園児
「すごかった」「かわいかった」
学生
「普段は授業でアイモデルで友達の顔にメイクしたりとかしてるのでそういうのは生かせたかなって思ってます」
学生
「お客さんの魅力を引き出せるような人になりたいと思ってます」「ちっちゃい子を笑顔にさせることができたので、いろんな世代の人にも喜んでもらえるように頑張りたいです」
さまざまな“怪物”に囲まれながらも、保育園には笑顔の輪が広がりました。