県の昨年度の決算を審議する県議会は29日締めくくりの質疑総括審査が行われました。



28日に小泉防衛大臣に要望した自衛隊派遣の活動内容について問われた鈴木知事は「自衛隊は便利屋ではなくできる業務に限りがあることを県民に理解してもらう必要がある」と強調しました。



鈴木知事

「例えばやぶの刈り払いをしてほしいだとかですね、様々な声もいただいております。 現場として、それをやってもらえれば助かるというのはわかるんですけれども。 やはり自衛隊を出すということは、決してその便利屋が来ると、ただでいろんなことをやってくれる人が来るということではないということを、ぜひ皆さんには事前にご理解いただきたいと思います 」





このほか、クマ対策の最前線に立つ猟友会の負担軽減についても質疑が交わされました。髙橋豪県議「おととしはあの一頭当たり、県でも5,000円の慰労金制度を作っていただくケースもありましたけれども、そういったものも県の方でまた検討するに値するのではないかなと思っておりますが」これに対し鈴木知事は次の県議会に提出する補正予算案に、猟友会への慰労金について盛り込むことを検討していると述べました。その上で。鈴木知事「今回このような自衛隊への要望という一つまた違うフェーズになりましたけれども、これをきっかけにですね、国の方では本腰を入れた、今までとは全く違う有害鳥獣に対する対応策というものをぜひ検討していただきたいという問題提起をする、そのきっかけにもしていこうと思っております」また鈴木知事は、クマの被害が急増する異常事態に、災害対策本部と同じ様な機能を持つ体制整備についても検討中だと明らかにしました。