クマが目撃されたため、立ち入りができなくなって4日目となる秋田市の千秋公園。市は26日に捕獲用のおりを設置してクマを誘導するための対策を講じていますが、捕獲には至っていません。市によりますと公園内に設置した監視カメラには、27日午後3時過ぎに散策路をうろつく様子が映っていたのを最後に、クマの姿は見えなくなっています。こちらは28日夕方、公園の関係者が車内から撮影した映像です。公園の西側、比較的、あきた芸術劇場ミルハスや図書館に近い場所に1頭のクマがいました。何かを食べている様子も確認できます。撮影者が車で近づいても逃げる素振りを見せず、警戒心が全く感じられません。そして、29日。記者「公園の周辺をドローンが飛んでいます、上空からクマがいるかどうかを確認しているものとみられます」市は先月、災害協定を結んだ秋田県ドローン協会に協力を要請。赤外線で熱源を探知するサーモ機能を備えたドローンで上空からクマを探しましたが、29日実施した範囲での反応は見られませんでした。ただ、公園周辺では28日も目撃が相次ぐなど、想定する範囲を超えて動き回っている可能性もあるため、市は捕獲されるまで立ち入り規制を続けることにしています。また、緊急銃猟の可能性については、「まずはクマを目視できたうえで県や猟友会との検討になるため現状、実施できない」という見方を示しています。