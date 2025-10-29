ÊÝºä¿¿Í³¤¬¼ó°ÌÈ¯¿Ê¡¡ÎÓºÚÇµ»Ò¡¢¥¨¥¤¥ß¡¼¡¦¥³¥¬2°Ì¡¢¸¶¹¾Î¤ºÚ7°Ì
¡ã¥Ò¥ë¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ ¿¹¥Ó¥ë¥«¥Ã¥×¡¡½éÆü¡þ28Æü¡þÀÅ¥Ò¥ë¥º¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡Ê°ñ¾ë¸©¡Ë¡þ6625¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¹ñÆâ½÷»Ò²¼Éô¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼¤ÎÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£ÊÝºä¿¿Í³¤¬7¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦2¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö67¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢5¥¢¥ó¥À¡¼¡¦Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡Ì¼Ì¿¿¡Í°Õ³°¤Ê·ë²Ì¤Ë¡© Â©»Ò¤Î¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤½÷»Ò¥×¥í¥é¥ó¥¥ó¥°
4¥¢¥ó¥À¡¼¡¦2°Ì¥¿¥¤¤ËÎÓºÚÇµ»Ò¤È¥¨¥¤¥ß¡¼¡¦¥³¥¬¡£3¥¢¥ó¥À¡¼¡¦4°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ï¼ò°æÈþµª¡¢²ÏÌî°ÉÆà¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£¸¶¹¾Î¤ºÚ¤¬2¥¢¥ó¥À¡¼¡¦6°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£8·î¤Ë¡ÖÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢¡×¤òÀ©¤·¤¿18ºÐ¡¦µÈºê¥Þ¡¼¥Ê¡Ê²Æì¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¹â3Ç¯¡Ë¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë1¥¢¥ó¥À¡¼¡¦11°Ì¥¿¥¤¡£¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÀÄÌÚ¹áÆà»Ò¤âÆ±½ç°Ì¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Àè½µ¤Çº£µ¨3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄ¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¡Ë1°Ì¤ÎÂçµ×ÊÝÍ®µ¨¤Ï3¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦59°Ì¥¿¥¤¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿¡£¾Þ¶âÁí³Û¤Ï2000Ëü±ß¡¢Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï360Ëü±ß¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
