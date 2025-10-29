ハシヤスメ・アツコ、友人が“食い尽くし系”怒りのエピソード明かす「怖くないですか？」
BiSHの元メンバーでタレントのハシヤスメ・アツコ（35）が、29日放送のフジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：50）に出演。「食い尽くし系男子」が許せないと語った。
「いま食い尽くし系男子が…よくSNSで見ません？」と問いかけ。家の中にある食べ物をすべて食い尽くす男性のことを指すと説明し、例えば「夫に冷蔵庫に入れていた1週間分の作り置きを食べられてしまった」とイメージを説明。「こういうことが、SNSで女性たちの叫びが挙がっているんです」と訴えた。
友人を自宅に招いた際、「家にある食材やお菓子、けっこうため込むタイプなんですけど、気付いたらないとか」と被害を振り返り。「本当に、怖くなっちゃって。だって自分の（食べ物）じゃないですか！ないんですよ、自分のが何も。ソーセージも生ハムも何もないんですよ」と叫び、「すぐ食べられるものだけじゃなくて、勝手に焼いたり。（食べ物が）フリーだと思ってるんですよ」「怖くないですか？そういう男子」と説明した。
その友人について「その人は、『あると勝手に食べていいものと思って食べちゃう』って言ってて」と説明。するとお笑いコンビ・ハライチの澤部佑（39）が「実家だと思っちゃう…。実家は食い尽くし系ハウスだもんね」と話した。
この話題にフリーアナウンサーの神田愛花（45）が「我が家は食い尽くし系男子のトップが家にいるんで…」と、夫でバナナマンの日村勇紀（53）に言及。「自分が旅行いくときに、3日分の豚汁とか作るんですけど、1日でなくなる。『おいしいから』って…。たしかに困っちゃいますね」と明かした。
ハライチの岩井勇気（39）が「3日分じゃないのかもね、日村さんからすると」とフォローするも、神田は「それはさあ、こっちに合わせるべきじゃない？」と主張していた。
