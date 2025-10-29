あす30日に東京・後楽園ホールで初開催される新キックボクシングイベント「GOAT（GREATEST OF ALL TIME）」の前日計量＆記者会見が29日、都内で行われた。

「GOAT」は“キックボクシングフェス”をテーマにした新キックボクシングイベント。後楽園ホールでキックボクシングの全7試合。また、イベントの模様は11月1日午後4時からテレビ東京系列全国6局ネットで放送される。

メインに抜てきされたRISEルール/53.5キロ契約/3分3R・延長1Rで戦う那須川龍心（TEAM TEPPEN）は53・5キロで計量をパス。対戦するチャラームダム・ナヨックエータサラ（タイ）も53・4キロでクリアした。セミはISKA K−1ルール 世界スーパーミドル級タイトルマッチ（78キロ以下）/3分3R・延長1Rで王者ブリース・コンボウ（カメルーン）は77・75キロ、挑戦者・松倉信太郎（team VASILEUS）は77・90キロで一発パス。第5試合のKNOCK OUT−BLACKルール/60キロ契約/3分3R・延長1Rでは龍聖（BRAID）が59・8キロ、ロムイーサン・TIGER REON（タイ）は59・9キロでクリアした。

会見に出席した龍心は「過去一調子も良くて仕上がりも良くて、順調に来れました。今回しっかり本物を目指しているのでいろんな団体だったり、違うルールだったり、挑戦してるので自分が本物というのをあしたは証明したい」と圧倒して勝利することを意気込む。

相手については「何でもできるなというイメージがあって、何が強いとか、パンチが強い、蹴りが強いというのはなくて、怖さがなくて、そういう怖さがないのは逆に怖い。警戒するものがないので、逆に何か来るかわからない。一つの怖さかなと思う」と警戒する。メインには「自分がメインだろうなと思っていたし、この大会をゼロから1にしなきゃいけない」と気持ちを新た。今回は地上波で放送が決定。「地上波ということで派手な技だったり、派手なKOしたりとか、入場から見せたりすることが大事。自分の所作、動き全てが問われる」と責任感を口にした。

ISKA世界スーパーミドル級タイトルに挑む松倉は「いよいよあした試合があって、ISKAのベルトに挑戦できるのは選手として興奮してますし、GOATが規格外だと思っているのでぜひ見てほしい」と静かな闘志を燃やす。対戦相手の王者には「試合を見て強い王者だなとパンチもローも倒せる一発を持っていてタイ選手特有の体が強いので、凄く楽しみだな。重い階級になると正直、面白くない試合が増えてきて、スタミナがなかったり、雑さ目立ってこの選手だと試合を見せられると思うし、後楽園ホールだと皆さん見せられることが楽しみだと思う。相手は欧州でしのぎを削っているだけ落ち着いてるなと感じました」と話した。第5試合の龍聖は「あしたはKOします」といきなりKO宣言。今回のイベントは今後の継続が決まっていないが龍聖は「あるかわからないと言われてますが、僕が続けさせますので大丈夫です」と強気だった。