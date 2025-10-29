俳優の舘ひろし（75）が29日、フジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）にVTR出演。ダンディーを保つ秘けつを明かした。

番組は、舘が7年ぶりに単独主演する映画「港のひかり」（監督藤井道人、11月14日公開）の被災地上映会に密着。ロケ地となった石川県輪島市を訪れる様子を伝えた。

被災地では多くのファンに囲まれ、黄色い声援が飛んだ。独占インタビューでダンディーを保つ秘けつを聞かれると、「やめてください。ヨタヨタしてるのに、もう。75歳ですから」と謙そん。

ダンディーを保つためのルーティンや運動を聞かれても、「全くないですね」とキッパリ。「ずっと女性のことを考えている」と笑い、「ただ女好きというか。朝からすみません」と大人の余裕を見せた。

スタジオでは、舘の立ち振る舞いに感嘆の声が上がった。「北陽」の虻川美穂子は舘のダンディーの秘けつへの回答に「かっこよすぎる」ともん絶。MCの「バナナマン」設楽統も「ちょっと余裕を感じるというか。立ち姿とかも余裕を感じる」、ユージも「一個一個の所作が全部かっこいい」と語っていた。