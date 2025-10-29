安倍晋三・元首相（当時６７歳）が２０２２年に奈良市で演説中に銃撃されて死亡した事件で、殺人罪や銃刀法違反などに問われた無職山上徹也被告（４５）の裁判員裁判の第２回公判が２９日、奈良地裁であった。

事件現場にいた佐藤啓参院議員の証人尋問が行われ、事件について「選挙は民主主義の根幹で、期間中に議員を銃撃し、言論を暴力で封殺する行為は許すことはできない。多くの人がきていて、大変危険な行為だった」と語った。

安倍氏は２２年７月８日昼、奈良市の近鉄大和西大寺駅前の路上で、参院選に立候補していた佐藤氏の応援演説中に銃撃された。

検察側証人で出廷した佐藤氏は当時の状況について、２回目の発砲音がして振り返ると安倍氏が倒れていたといい「『総理』『総理』と声かけをした。危険な状態で意識を確認するためだった」などと述べた。

山上被告は２８日の初公判で、「全て事実です。私がしたことに間違いありません」と起訴事実を認めた。

公判では、検察側証人として佐藤氏を含む遺体の解剖医や警察官ら７人と、弁護側証人の母親や宗教学者ら５人の尋問が予定されている。