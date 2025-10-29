新しい生活スタイルとして、近年、注目されている「シェアハウス」を調査しました。熊本県内にもシェアハウスが広がる中、単に一緒に暮らすだけではない、その魅力に迫ります。

【写真を見る】“共同生活を超えて、ビジネスの出発点にも” 熊本にも広がる『シェアハウス』の魅力

まずは金銭面のメリット

熊本市交通局から、歩いて1分の場所にある「シェアハウスひだまり九品寺」です。シェアハウスでは珍しい新築の一軒家で、最大15人が生活できます。

運営しているのは、関東や九州を中心に全国90棟以上のシェアハウスを管理している「Hidamari」の代表 林田直大さんです。

近年の家賃高騰などの影響で、都市部を中心にシェアハウスの需要が増えていると話します。

林田代表「全国的に見て、シェアハウスの3分の2は関東に集中している。関東はそもそもの家賃が高く、シェアハウスに住むと、家賃や初期費用を抑えることができる。今後、入居者はますます増えていくでのではないか」

複数の人が共同で生活するシェアハウスは、一般的な賃貸物件と比べ、敷金や礼金がかからないこと、水道代や光熱費は定額、家具や家電が揃っているなど金銭的なメリットが多いのも魅力です。

契約期間も最短6か月からで、気軽に入居や引っ越しができることから、若者や外国人を中心に人気が広がりつつあります。

林田代表「熊本ではTSMCの進出もあって、台湾やヨーロッパから来る人が増えている。住んでいるだけで異文化交流ができるのは、シェアハウスの醍醐味だと思います」

そんなの魅力に惹かれ、シェアハウスで暮らしているのが、大学生の清田友将さんです。一人暮らしを始めるタイミングで入居を決めました。

清田さん「一人暮らしを始めたら、人との交流がなくなりがちな性格なので、シェアハウスを選びました。海外から来た人とコミュニケーションをとって、今までにない刺激を受けられる。一人で生活するのが寂しいと思う人におすすめです」

シェアハウス最大の魅力は、様々な人と暮らしながら、コミュニケーションが取れることです。これは、一人暮らしでは、なかなか味わえない体験です。

林田代表「年齢や性別、国籍など関係なく、みんなが『ただいま』『おかえり』と挨拶を交わせる場になれば」

地域密着型のシェアハウス？

様々な人と交流できるシェアハウスがある一方で、一風変わった新しい形のシェアハウスもあります。

熊本県菊池市にある『シェアハウス白金』は、「菊池市に移住、定住するきっかけづくりをする場所」をコンセプトに運営しています。

手がけたのは、菊池市で卵を直売するコッコファームの創業者、松岡義博さんです。

シェアハウス白金 松岡代表「都会の人が移住するために、いろんな地域を知ってもらい、様々な体験をして、本格的に住んでみたいと思える場所にしたい。そういう形が最初のスタートです。地域の農業の未来像を、地元の人たちと、移住者が共に盛り上げていく」

松岡さんの地域への思いが詰まったシェアハウスは、1か月単位での入居が可能で、気軽に移住体験を楽しめます。

入居者は、将来農業を始めたい会社員が多いのだそう。今年6月まで入居していた、熊本市出身の迫田恵美さんもその一人です。現在は、菊池市に住みながら農業を学んでいます。

迫田さん「この場所で出会った人たちと、菊池市で新しいことをやっていこうという話に繋がっている。人の輪が広がったのは、このシェアハウスの魅力です。菊池市がすごく好きになったので、この町の魅力を私も伝えていけたら」

こうした人たちを菊池市に呼び込み、地域活性化へとつなげる、それが、シェアハウス白金です。

シェアハウス白金スタッフ 島津慶久さん「菊池市外の人がこの場所に住んでもらって、菊池市や農業を盛り上げるきっかけの場所になれば嬉しい」

松岡代表「自分たちが知らない、菊池市の魅力をどんどん発掘していただいて、共に地域の未来を創造していきたい」