神田愛花、交際を打診された男性宅の録画リスト見て「あー、おしまいって」 過去の恋愛事情を軽快にぶっちゃけ
フリーアナウンサーの神田愛花（45）が29日放送の同局系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：50）に出演。過去の恋愛事情をぶっちゃけた。
【画像】アントニオ猪木のマネをしている自画像？ 二度見してしまう神田愛花のイラスト
この日番組では元BiSHのセントチヒロ・チッチとハシヤスメ・アツコをゲストに迎え、「女性のお悩み＆うっぷん生大爆発SP」と題してトークを展開。その中で神田は、結婚前提の交際を持ち掛けられた男性との思い出を回顧した。
神田は「その前にご自宅を見なきゃと思って」と切り出すと、男性の自宅の番組録画にどの番組が残されているか確認しにいったと明かした。共演者は困惑した表情を浮かべる中、神田は「なんでかって言うと、世の中には一定層、『アナウンサー』という肩書が好きな殿方がいる。もしそうだった場合、自分がその仕事がなくなってしまった場合、切られてしまうのではという不安が…」とその理由を語った。
そして映像を確認した結果、特定のアナウンサーが出演している番組ばかりが録画されていたといい「うわ、やっぱりと思って、問いただしたら、私に『お付き合いをしてほしい』と言う前にお付き合いしていた方が、その方（アナウンサー）だった」と告白。「あー、おしまいって思って、すぐ家を出た」と軽快にトークし、スタジオを笑わせた。
