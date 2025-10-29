秋華賞２着のエリカエクスプレスは、状態が整えば引き続き武豊とのコンビで、エリザベス女王杯へ向かう。カシオペアＳ１着のオーロラエックスも状態次第で松山とのコンビ継続で同レースへ。

南部杯６着でＪＢＣクラシックに出走するシャマルの鞍上が松山に決まった。

カノープスＳ１着のシゲルショウグンは状態次第でみやこＳと武蔵野Ｓの両にらみ。同レース２着のジューンアヲニヨシはシトリンＳ（１１月２２日、京都）を予定する。同４着のマリアナトレンチは福島民友Ｃ（１１月１６日、福島）を目標にする。

コリアＳ７着のサンライズホークは武蔵野Ｓへ向かう。神無月Ｓ１着のインユアパレスは兵庫ＧＴ（１２月２５日、園田）を目標にする。同レース３着のタイセイブレイズは霜月Ｓ（１１月２３日、東京）を予定。

ルミエールＡＤ２着のカルロヴェローチェは京阪杯かラピスラズリＳ（１２月７日、中山）へ向かう。ラジオ日本賞５着のイスラアネーロは室町Ｓ（１１月８日、京都）を予定する。

藤森Ｓ５着のスマートフォルスはりんくうＳ（１２月７日、京都）を目標にする。カシオペアＳ５着のドクタードリトルはアンドロメダＳ（１１月１５日、京都）へ。スワンＳ１３着のグレイイングリーンはオーロＣ（１１月１６日、東京）を予定する。