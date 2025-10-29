【スシロー】とろける甘さの『生本ずわい蟹』が160円から楽しめる「かに初め」を開催中。
スシローは、2025年10月29日から、『生本ずわい蟹』やYouTuberきまぐれクック監修の復活メニュー『カンジャンケジャン』を楽しめる、「かに初め」を全国のスシローで開催しています。
ひと足早くかにを満喫
王道の『生本ずわい蟹』はもちろん、創作系やサイドメニューまで"かに尽くし"のラインアップです。
華麗な包丁捌きで様々な魚を捌くことで人気のYouTuber、きまぐれクック監修メニューも見逃せません。
・生本ずわい蟹
今回の目玉商品！生ならではのとろっと食感、甘みを楽しむことができます。
価格は160円〜。
販売期間は10月29日から11月9日まで。販売予定総数201万食が完売次第終了となります。
・きまぐれクック監修 カンジャンケジャン
かにみそと生姜を混ぜた、きまぐれクック監修の醤油ベースのオリジナルのカンジャンだれで、ずわい蟹を漬けに仕立てた一品。卵黄醤油、胡麻、大根おろしとねぎをトッピングし、蟹の甘みと旨みを最大限に引き立てた創作すしです。
きまぐれクックの動画で紹介されたものが再現されています。
価格は400円〜。
販売期間は10月29日から、販売予定総数42万食が完売次第終了します。
・紅ずわい蟹重ね
紅ずわい蟹を積み上げてかにみそをトッピングした贅沢な味わいです。
価格は360円〜。
販売期間は10月29日から11月9日までですが、販売予定総数26万食が完売次第終了します。
・かに身の天ぷらにぎり
揚げたてサクサクで、かにの旨みを感じられる一皿です。
価格は250円〜。
販売期間は10月29日から11月30日までですが、販売予定総数38万食が完売次第終了します。
・本ずわい蟹の茶碗蒸し
店内で一つずつ蒸すことで、かにの旨みがしっかり閉じ込められています。
価格は310円〜。
販売期間は10月29日から11月30日まで。販売予定総数292万食が完売次第終了となります。
・かにクリーミーコロッケ
店内揚げでアツアツ！とろっと食感がたまらない一品。
価格は220円〜。
販売期間は10月29日から11月30日まで。販売予定総数165万食が完売次第終了となります。また、スシロー池田店、谷上店、豊南店、桜塚店、姫路飾磨店では販売されません。
・かに白湯ラーメン
"焼き"と"茹で"、両方のかにを使って仕上げた濃厚な味わいのスープのラーメンです。
価格は480円〜。
販売期間は10月29日から11月30日まで。販売予定総数83万食が完売次第終了となります。
また、きまぐれクック監修商品として下記2品も登場。
・きまぐれクック監修 かつおキムチマヨ
価格は180円〜。
販売期間は10月29日から。販売予定総数42万食が完売次第終了となります。
・きまぐれクック監修 穴たく巻
価格は180円〜。
販売期間は10月29日から。販売予定総数31万食が完売次第終了となります。
店舗によって価格が異なります。
お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」では取扱がありません。また、販売開始以降は各店舗の販売状況・価格をアプリやHPで確認できます。
※価格は税込です。
