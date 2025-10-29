２９日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比２８．１１ポイント（０．７０％）高の４０１６．３３ポイントと反発した。

投資家心理がやや上向く流れ。心理的節目の４０００ポイントを回復した。米中対立の緩和期待や米追加利下げ見通し、中国経済対策への期待感が買い材料となった。３０日に開催予定の米中首脳会談への期待も相場を支えた。トランプ米大統領と中国の習近平・国家主席は、３０日開催予定の首脳会談で貿易枠組みを協議する見通しで、進展があれば米政府はフェンタニル関連の対中関税を現行の２０％から半減する方向で検討しているという。これに先立ち、ベセント米財務長官は２６日、マレーシア・クアラルンプールで行われた米中閣僚級協議で「非常に実質的な枠組み」に到達したと明らかにした。トランプ大統領が警告していた中国製品への１００％追加関税は回避され、中国によるレアアース輸出規制も１年間延期される見通しという。もっとも、２９日（日本時間３０日未明）の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果を見極めたいとのスタンスも根強く、上値は限定された。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、産金や非鉄株が高い。南山アルミ業（６００２１９／ＳＨ）と南中孚実業（６００５９５／ＳＨ）がストップ高。中国アルミ業（６０１６００／ＳＨ）が７．０％、廈門タングステン（６００５４９／ＳＨ）が６．７％ずつ上昇した。

電子・電器株もしっかり。宏発科技（６００８８５／ＳＨ）が４．２％高、銅陵精達特種電磁線（６００５７７／ＳＨ）が３．６％高、浙江盛洋科技（６０３７０３／ＳＨ）が３．３％高、重慶万里新能源（６００８４７／ＳＨ）が２．９％高で引けた。農薬・化学肥料株、発電設備株なども買われた。半面、造酒株、紡績株、メディアエンターテイメント株などは売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．５７ポイント（０．２２％）高の２６１．１２ポイント、深センＢ株指数が１１．１６ポイント（０．８４％）安の１３２４．１９ポイントで終了した。

２９日の香港マーケットは重陽節休暇で休場。３０日から取引を再開する。（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）