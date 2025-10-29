モデルの瀬戸あゆみ（32）が29日、自身のインスタグラムを更新。入院中であることを明かした。

昨年1月に結婚した夫が「今日から急遽（きょ）かーちゃんが入院」と、自身のストーリーズに投稿したことを受け、瀬戸は「心配してくれた方から何件かDMを頂いてます…ご心配おかけして申し訳ありません」と謝罪。「実は、出産のときに帝王切開の合併症を引き起こしまして、その手術をしたまわりが炎症が起きやすくなってしまい、繰り返し繰り返し入院をしています」と明かした。

そのペースは「年に2回」とし、「発症すると、高熱が出て、悪寒が止まらず、身体の節々が痛くなります」と説明。「今までずっと、このことを黙ってきたのは 出産を怖いものだと思って欲しくなかったから」と続け、「出産のあとの後遺症とかで働けなくなってる方も結構いるっていうのをこの間YouTubeで見て、なんか妙に納得して…本当に出産って命懸けだし十人十色だな」と思いやった。

また「何が困るって、体調悪くなって寝たきりになると、体力がめちゃくちゃ落ちること」と告白。「退院したてはまじで産まれたてのバンビくらい震えて歩いてる。笑」と打ち明け、育児への不安も吐露。現状については「きのう、病室に入って熱を測ったら41.2度でした…人間の体温とは思えないよね？」と問いかけた。

そして「菌の培養とか治療が抗生剤の点滴だったり入院が恐らくマスト…」としたが、「退院はいつも1週間くらい！だからあんまり心配しないでね！」とファンを気づかい、「とりあえず、熱が乱高下まだしてて 苦しいときは苦しいけど 点滴で元気なときは、Netflixのグラスハート観てるよ 観た人と話したい…」とつづった。

モデル業とともにアパレルデザイナーとしても活動する瀬戸は、昨年1月に結婚と妊娠を発表。同年3月に第1子男児を出産したが、同月インスタグラムで脊椎小脳変性症を患っていることを公表している。