小泉防衛大臣が来日しているアメリカのヘグセス国防長官に“おそろい”のスカジャンをプレゼントしました。

【映像】「おそろいスカジャン」を着る2人（「Shinjiro」刺繍のアップも）

小泉大臣が贈ったのは地元・横須賀名物のスカジャンで、タカとバラの柄が刺繍されたものです。

防衛省によりますと、小泉大臣のスカジャンは青色ベースで、胸に「Shinjiro」、ヘグセス長官のスカジャンは赤色ベースで、胸に「Pete」の刺繍がそれぞれ入っているということです。

このほか、ヘグセス長官には織田信長のブロンズ像や日本のパンケーキの粉なども贈ったということです。

ヘグセス長官は小泉防衛大臣との会談後にＸ（旧twitter）を更新し、「素晴らしい会談だった」という英語の投稿と共に、2人がスカジャンを着て笑顔で見つめあっている写真もアップしています。

この写真に、Ｘのユーザーからは「進次郎、いい顔してるな 総裁選前と全然違う」「日米関係の好転が期待できる」といったコメントが投稿されています。

（ABEMA NEWS）