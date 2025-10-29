世界平和統一家庭連合、いわゆる“統一教会”は、献金被害を訴える元信者らの補償に対応するため、外部の弁護士による「補償委員会」を設置したと発表しました。

いわゆる“統一教会”などによりますと、補償委員会は献金や物品購入費の返還を求める元信者らの補償に対応するため、29日に設置され、31日から専用のウェブサイトなどで申請を受け付けるということです。

補償委員会は外部の弁護士5人で構成され、元信者らから提出された資料や聞き取り調査などを踏まえ、教団とは独立した立場で補償金を支給するかどうかや、その金額を決めるということで、「蓋然性の認められる限り、法律の枠内を超えた補償を原則とした判断を行う」としています。

教団は「社会に対して開かれた宗教として発展するべく、これまでの方針を転換することとしました」「補償委員会の判断を受け入れることはもちろん、審査などに必要な資料の提供に可能な限り協力します」とコメントしています。

一方、補償委員会の設置について、全国統一教会被害対策弁護団は「被害者が適正な被害賠償を受けるためには、これまでどおり東京地方裁判所 における調停手続において、裁判所の公正な手続に則った審理の下、賠償の要否及び賠償額が判断されるべきと考えます」などとしています。