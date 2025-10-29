¡Ö»ºµÙ¸å¤Ë¹ß³Ê¡¢¸Û¤¤»ß¤á¡×¡¡¸µ½õ¶µ¤¬ËÌÂç¤È¶µ¼øÄóÁÊ
¡¡ËÌ³¤Æ»ÂçÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ±¡¤Î¸µ½õ¶µ¤Î½÷À¤¬»ºµÙ¡¦°éµÙÌÀ¤±¤Ë¹ß³Ê¤ò»ö¼Â¾å¶¯Í×¤µ¤ì¡¢¸å¤Ë¸Û¤¤»ß¤á¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢Æ±¤¸¸¦µæ¼¼¤Î¾å»Ê¤ÎÃËÀ¶µ¼ø¤«¤é¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÌÂç¤ÈÃËÀ¶µ¼ø¤Ë·×Ìó1150Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤Æ»¥ËÚÃÏºÛ¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¤³¤È¤¬29Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À¤Ï2020Ç¯4·î¡¢ËÌÂç¤Î½õ¶µ¤È¤·¤Æ5Ç¯´Ö¤ÎÇ¤´ü¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢22Ç¯¤Ë»ºµÙ¤È°éµÙ¤ò·×5¥«·î¼è¤Ã¤¿¡£Éüµ¢¸å¡¢¾å»Ê¤ÎÃËÀ¶µ¼ø¤Ï½Ð»º¡¦°é»ù¤òÍýÍ³¤Ë¡¢1Ç¯¹¹¿·¤Î¿¦¼ï¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤òÍ×µá¡£½÷À¤Ï3Ç¯¸ÛÍÑ¤¹¤ë¤È¤Î³Ð½ñ¤ò¶µ¼ø¤È¸ò¤ï¤·¤¿¾å¤Ç¡¢1Ç¯¹¹¿·¤ÎÇî»Î¸¦µæ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï1Ç¯¤Ç¸Û¤¤»ß¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£