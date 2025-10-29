【松屋銀座100周年】まさかのトレカ配布！レアカード引くとグッズもらえるよ。

「松屋銀座」開店100周年を記念したイベント「松縁祭（しょうえんさい）」が、2025年10月29日から11月11日まで開催されます。

今回のイベントでは、百貨店としては異例の試みも。なんと、オリジナルトレーディングカード「GINZA CELEBRATION CARD」を数量限定で配布します。

レアカードが当たるとグッズがもらえますよ。

5枚集めるとガチャに挑戦できる！

「松屋銀座だけでなく、銀座全体で街歩きやお買い物を楽しんでいただきたい」――。そんな思いから、特別なトレカが誕生しました。

トレカは以下の条件を満たすともらえます。

・期間中、松屋銀座1〜7階で税込1万1000 円以上（合算不可）買い物をした人にランダムで1枚プレゼント

・銀座の対象店舗での税込1000 円以上（合算不可）で買い物をした人の対象店舗のトレカを先着で1枚プレゼント

また、一部のトレカ（10番〜14番）は10月31日11時〜19時30分に開催されるイベント「ハロウィーン限定 守り神を救え！カードラリー」に参加するともらえます。参加費は無料です。

店内各所に潜むおばけを見つけ、そこに隠された「梵字カード」をすべて集めた人には「ハロウィーン特別スイーツ」をプレゼント。仮装で来店した人には、さらに特別なプレゼントを用意しているそうです。

トレカには、ホログラム仕様のレアカードもあります。松屋の担当者によると、レアカードの割合は全体の約10％とのことなので、当たったらラッキーですよ。

カードを集めた人には特典があります（※なくなり次第終了）。特典を渡す場所は8階イベントスクエア特設カウンターです。

（1）コレクション特典：期間中、トレカを5枚集めた人は、銀座の美味しいギフトが当たる「GINZA CARD ガチャ」に1回挑戦できます。

（2）レアカード特典：期間中、ホログラム仕様のレアカードが当たった人は「松屋銀座オリジナルグッズ」（マスキングテープ）がもらえます。

トレカは全30種類。すべてのトレカが均一枚数ではなく、「開店当時の松屋銀座」（5番）のデザインなどは少ないようです。カードは計4万枚ほど用意しているとのこと。ランダムなので、どれがもらえるか楽しみですね。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）