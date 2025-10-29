青木裕子が明かした夫・ナイナイ矢部の“家庭での生態”にミキティ爆笑「おじいちゃんみたい」

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

10月28日（火）の同番組には青木裕子が出演。夫・矢部浩之（ナインティナイン）との生活について明かした。

あまりアクティブなイメージがないという矢部の家庭での様子に、藤本は大笑いしてしまい…。

【映像】普段は「イスに座ってる」!? ナイナイ矢部浩之の家庭での様子

2013年に矢部と結婚し、現在は11歳と9歳の2人の男児のママである青木。家族で出かけることはあるのか聞かれると、「年2回ほど旅行に行く」と答え、今夏の奄美大島旅行でシュノーケリングを楽しむ家族の写真を公開した。

矢部が家族とアクティビティを楽しむ様子が珍しいのか、横澤は「海に入ってる矢部さん初めて見る」と笑う。

藤本も「矢部さんのパパエピソードを聞くことがほとんどない」とうなずくと、「サッカーが上手なイメージがあるにもかかわらずあんまり動いてるイメージがない」とスタジオの笑いを誘った。

青木は「誘ったらイヤだとは言わず、なんでもついてくるけど、自分から企画して行くタイプではない」と矢部を評する。それでも藤本は「誘ったらアクティブについてきてくれるのはすごい」と驚いたようだった。

「でも普段は本当に動かないです」と続けた青木。家にいるときは「ずっと部屋にいます」と明かす。藤本が「（矢部は）普段何してるんですか？」と尋ねると「イスに座ってるんです」と答え、再びスタジオに笑いが起こった。

藤本は「おじいちゃんみたい」と大笑い。矢部の部屋の扉が起きているときは開いていて、寝ているときは閉まっているというのを聞くと「病室みたい」とまた笑った。