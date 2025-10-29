日経225オプション11月限（29日日中） 5万5000円コールが出来高最多1984枚
29日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万8802枚だった。うちコールの出来高が1万634枚と、プットの8168枚を上回った。コールの出来高トップは5万5000円の1984枚（90円高150円）。プットの出来高トップは4万5000円の986枚（10円安105円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
185 2 63000
310 +2 3 62000
110 +4 5 61000
110 +7 8 60000
68 +9 12 59500
239 +12 15 59000
76 +13 18 58500
459 +17 24 58000
297 +25 33 57500
568 +29 44 57000
203 +41 62 56500
809 +52 82 56000
338 +69 110 55500
1984 +90 150 55000
313 +111 195 54500
1108 +160 275 54000
307 +185 350 53500
964 +255 475 53000 2340 1
514 +295 615 52500 2005 1
1 420 52375
32 +350 715 52250
659 +355 770 52000 1440 -575 3
33 +470 910 51750
248 +455 1030 51500 1115 -550 5
21 +415 1065 51375 1055 10
10 +545 1140 51250 1020 54
23 +370 1125 51125
313 +525 1270 51000 940 -410 191
50875 875 -515 32
8 +575 1435 50750 825 76
2 +240 1085 50625 815 -325 12
43 +650 1630 50500 740 -320 83
1 +240 1200 50375 660 -350 2
7 +705 1765 50250 645 -380 8
1 +155 1320 50125 635 -335 7
129 +815 1965 50000 605 -245 413
49875 565 -295 25
2 +305 1610 49750 520 -290 40
49625 475 -295 2
54 +965 2385 49500 480 -185 126
49375 440 -270 7
49250 420 -250 49
49125 400 -250 24
41 +980 2780 49000 390 -135 301
48875 365 -200 64
2 +695 2900 48750 325 -185 62
48625 310 -175 7
27 +840 3125 48500 315 -105 185
48375 280 -140 7
48250 275 -135 52
48125 270 -140 30
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
185 2 63000
310 +2 3 62000
110 +4 5 61000
110 +7 8 60000
68 +9 12 59500
239 +12 15 59000
76 +13 18 58500
459 +17 24 58000
297 +25 33 57500
568 +29 44 57000
203 +41 62 56500
809 +52 82 56000
338 +69 110 55500
1984 +90 150 55000
313 +111 195 54500
1108 +160 275 54000
307 +185 350 53500
964 +255 475 53000 2340 1
514 +295 615 52500 2005 1
1 420 52375
32 +350 715 52250
659 +355 770 52000 1440 -575 3
33 +470 910 51750
248 +455 1030 51500 1115 -550 5
21 +415 1065 51375 1055 10
10 +545 1140 51250 1020 54
23 +370 1125 51125
313 +525 1270 51000 940 -410 191
50875 875 -515 32
8 +575 1435 50750 825 76
2 +240 1085 50625 815 -325 12
43 +650 1630 50500 740 -320 83
1 +240 1200 50375 660 -350 2
7 +705 1765 50250 645 -380 8
1 +155 1320 50125 635 -335 7
129 +815 1965 50000 605 -245 413
49875 565 -295 25
2 +305 1610 49750 520 -290 40
49625 475 -295 2
54 +965 2385 49500 480 -185 126
49375 440 -270 7
49250 420 -250 49
49125 400 -250 24
41 +980 2780 49000 390 -135 301
48875 365 -200 64
2 +695 2900 48750 325 -185 62
48625 310 -175 7
27 +840 3125 48500 315 -105 185
48375 280 -140 7
48250 275 -135 52
48125 270 -140 30