　29日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万8802枚だった。うちコールの出来高が1万634枚と、プットの8168枚を上回った。コールの出来高トップは5万5000円の1984枚（90円高150円）。プットの出来高トップは4万5000円の986枚（10円安105円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　 185　　　　　　　 2　　63000　
　 310　　　+2　　　 3　　62000　
　 110　　　+4　　　 5　　61000　
　 110　　　+7　　　 8　　60000　
　　68　　　+9　　　12　　59500　
　 239　　 +12　　　15　　59000　
　　76　　 +13　　　18　　58500　
　 459　　 +17　　　24　　58000　
　 297　　 +25　　　33　　57500　
　 568　　 +29　　　44　　57000　
　 203　　 +41　　　62　　56500　
　 809　　 +52　　　82　　56000　
　 338　　 +69　　 110　　55500　
　1984　　 +90　　 150　　55000　
　 313　　+111　　 195　　54500　
　1108　　+160　　 275　　54000　
　 307　　+185　　 350　　53500　
　 964　　+255　　 475　　53000　　2340 　　　　　　　 1　
　 514　　+295　　 615　　52500　　2005 　　　　　　　 1　
　　 1　　　　　　 420　　52375　
　　32　　+350　　 715　　52250　
　 659　　+355　　 770　　52000　　1440 　　-575　　　 3　
　　33　　+470　　 910　　51750　
　 248　　+455　　1030　　51500　　1115 　　-550　　　 5　
　　21　　+415　　1065　　51375　　1055 　　　　　　　10　
　　10　　+545　　1140　　51250　　1020 　　　　　　　54　
　　23　　+370　　1125　　51125　
　 313　　+525　　1270　　51000　　 940 　　-410　　 191　
　　　　　　　　　　　　　50875　　 875 　　-515　　　32　
　　 8　　+575　　1435　　50750　　 825 　　　　　　　76　
　　 2　　+240　　1085　　50625　　 815 　　-325　　　12　
　　43　　+650　　1630　　50500　　 740 　　-320　　　83　
　　 1　　+240　　1200　　50375　　 660 　　-350　　　 2　
　　 7　　+705　　1765　　50250　　 645 　　-380　　　 8　
　　 1　　+155　　1320　　50125　　 635 　　-335　　　 7　
　 129　　+815　　1965　　50000　　 605 　　-245　　 413　
　　　　　　　　　　　　　49875　　 565 　　-295　　　25　
　　 2　　+305　　1610　　49750　　 520 　　-290　　　40　
　　　　　　　　　　　　　49625　　 475 　　-295　　　 2　
　　54　　+965　　2385　　49500　　 480 　　-185　　 126　
　　　　　　　　　　　　　49375　　 440 　　-270　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　49250　　 420 　　-250　　　49　
　　　　　　　　　　　　　49125　　 400 　　-250　　　24　
　　41　　+980　　2780　　49000　　 390 　　-135　　 301　
　　　　　　　　　　　　　48875　　 365 　　-200　　　64　
　　 2　　+695　　2900　　48750　　 325 　　-185　　　62　
　　　　　　　　　　　　　48625　　 310 　　-175　　　 7　
　　27　　+840　　3125　　48500　　 315 　　-105　　 185　
　　　　　　　　　　　　　48375　　 280 　　-140　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　48250　　 275 　　-135　　　52　
　　　　　　　　　　　　　48125　　 270 　　-140　　　30　