　29日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は4939枚だった。うちプットの出来高が3148枚と、コールの1791枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の460枚（10円安105円）。コールの出来高トップは5万5000円の260枚（235円高495円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　17　　　　　　　 5　　66000　
　　 6　　　+5　　　 9　　65000　
　　14　　　　　　　12　　64000　
　　27　　　　　　　18　　63000　
　　40　　 +14　　　23　　62500　
　　41　　　　　　　32　　62000　
　　38　　 +25　　　45　　61000　
　　95　　 +38　　　68　　60000　
　　 8　　 +51　　　84　　59500　
　　67　　 +58　　 100　　59000　
　　 6　　 +47　　 110　　58500　
　 102　　 +88　　 155　　58000　
　　26　　+100　　 195　　57500　
　　70　　+110　　 230　　57000　
　 117　　+140　　 275　　56500　
　 162　　+160　　 340　　56000　
　　28　　+190　　 415　　55500　
　 260　　+235　　 495　　55000　
　　60　　+155　　 515　　54500　
　 178　　+340　　 715　　54000　
　 110　　+405　　 860　　53500　
　 157　　+360　　 985　　53000　
　　 9　　+510　　1210　　52500　
　　30　　+475　　1405　　52000　
　　 1　　　　　　1175　　51750　
　　 4　　　　　　1525　　51500　　1750 　　　　　　　35　
　　 1　　　　　　1595　　51375　
　　 1　　　　　　1620　　51250　
　　50　　+615　　1940　　51000　　1475 　　　　　　　25　
　　　　　　　　　　　　　50625　　1315 　　　　　　　 9　
　　 3　　　　　　2030　　50500　　1330 　　-355　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　50250　　1205 　　　　　　　20　
　　 7　　+470　　2355　　50000　　1150 　　-245　　 109　
　　　　　　　　　　　　　49625　　 990 　　　　　　　13　
　　 1　　　　　　2725　　49500　　 985 　　-220　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　49250　　 885 　　-290　　　10　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 830 　　-295　　　48　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 760 　　-170　　 118　
　　　　　　　　　　　　　48375　　 695 　　-200　　　42　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 650 　　-125　　　87　
　　 3　　　　　　4110　　47750　
　　　　　　　　　　　　　47625　　 565 　　-140　　　28　
　　 2　　　　　　4440　　47500　　 570 　　-105　　　24　
　　　　　　　　　　　　　47250　　 505 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 500 　　 -85　　　85　
　　21　　　　　　5245　　46500　　 430 　　-100　　　38　
　　　　　　　　　　　　　46375　　 420 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　46250　　 405 　　 -85　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　46125　　 400 　　　　　　　23　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 390 　　 -50　　 204　
　　　　　　　　　　　　　45875　　 370 　　 -75　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　45750　　 360 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　45500　　 335 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　45375　　 335 　　 -55　　　 5　