日経225オプション12月限（29日日中） 4万円プットが出来高最多460枚
29日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は4939枚だった。うちプットの出来高が3148枚と、コールの1791枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の460枚（10円安105円）。コールの出来高トップは5万5000円の260枚（235円高495円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
17 5 66000
6 +5 9 65000
14 12 64000
27 18 63000
40 +14 23 62500
41 32 62000
38 +25 45 61000
95 +38 68 60000
8 +51 84 59500
67 +58 100 59000
6 +47 110 58500
102 +88 155 58000
26 +100 195 57500
70 +110 230 57000
117 +140 275 56500
162 +160 340 56000
28 +190 415 55500
260 +235 495 55000
60 +155 515 54500
178 +340 715 54000
110 +405 860 53500
157 +360 985 53000
9 +510 1210 52500
30 +475 1405 52000
1 1175 51750
4 1525 51500 1750 35
1 1595 51375
1 1620 51250
50 +615 1940 51000 1475 25
50625 1315 9
3 2030 50500 1330 -355 7
50250 1205 20
7 +470 2355 50000 1150 -245 109
49625 990 13
1 2725 49500 985 -220 9
49250 885 -290 10
49000 830 -295 48
48500 760 -170 118
48375 695 -200 42
48000 650 -125 87
3 4110 47750
47625 565 -140 28
2 4440 47500 570 -105 24
47250 505 2
47000 500 -85 85
21 5245 46500 430 -100 38
46375 420 4
46250 405 -85 9
46125 400 23
46000 390 -50 204
45875 370 -75 9
45750 360 2
45500 335 4
45375 335 -55 5
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
17 5 66000
6 +5 9 65000
14 12 64000
27 18 63000
40 +14 23 62500
41 32 62000
38 +25 45 61000
95 +38 68 60000
8 +51 84 59500
67 +58 100 59000
6 +47 110 58500
102 +88 155 58000
26 +100 195 57500
70 +110 230 57000
117 +140 275 56500
162 +160 340 56000
28 +190 415 55500
260 +235 495 55000
60 +155 515 54500
178 +340 715 54000
110 +405 860 53500
157 +360 985 53000
9 +510 1210 52500
30 +475 1405 52000
1 1175 51750
4 1525 51500 1750 35
1 1595 51375
1 1620 51250
50 +615 1940 51000 1475 25
50625 1315 9
3 2030 50500 1330 -355 7
50250 1205 20
7 +470 2355 50000 1150 -245 109
49625 990 13
1 2725 49500 985 -220 9
49250 885 -290 10
49000 830 -295 48
48500 760 -170 118
48375 695 -200 42
48000 650 -125 87
3 4110 47750
47625 565 -140 28
2 4440 47500 570 -105 24
47250 505 2
47000 500 -85 85
21 5245 46500 430 -100 38
46375 420 4
46250 405 -85 9
46125 400 23
46000 390 -50 204
45875 370 -75 9
45750 360 2
45500 335 4
45375 335 -55 5