タイリース・マクシーが開幕4戦で150得点、30アシスト超え…NBA史上2人目の快記録

10月29日（現地時間28日、日付は以下同）。フィラデルフィア・セブンティシクサーズが、敵地キャピタルワン・アリーナへ乗り込み、ワシントン・ウィザーズと対戦した。

28日のオーランド・マジック戦に続く2連戦の2日目となったこの試合。シクサーズはウィザーズに最大19点差をつけられ、第4クォーターを迎えた時点で16点を追う展開に直面。

だがこのクォーターだけでタイリース・マクシーが14得点、クエンティン・グライムズが12得点と爆発。残り38.7秒にマクシーのアシストからグライムズの3ポイントシュートが決まって延長に持ち込み、最終スコア139－134で勝ち切った。

開幕4連勝としたシクサーズでは、マクシーがゲームハイの39得点10アシスト、ジョエル・エンビードが25得点7リバウンド5アシスト、グライムズが23得点7リバウンド3アシスト3スティール2ブロック、ケリー・ウーブレイJr.が17得点11リバウンド、VJ・エッジコムが14得点6リバウンド4アシスト、アンドレ・ドラモンドが10リバウンドを記録。

なかでもマクシーは、今シーズン最初の4戦で計150得点、33アシストと絶好調。レギュラーシーズン最初の4試合で150得点、30アシスト以上を残したのは、2016－17シーズンのラッセル・ウェストブルック（現サクラメント・キングス）に次いでNBA史上2人目の快記録となった。

24歳のスコアリングガードは、現在リーグベストの平均37.5得点に3.8リバウンド8.3アシスト、3ポイント成功率47.4パーセント（平均4.5本成功）と、自己最高のシーズンを送っている。

【動画】ウィザーズ戦でダブルダブルをマークしたマクシー！





