9人組グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）が10月28日、韓国・ブルースクエアSOLトラベルホールで韓国1stミニアルバム『Back to Life』のショーケースを開催。韓国デビュー初日にミリオン出荷を達成し、その勢いを見せつけた。

【動画】①日韓ダブルミリオン達成に喜ぶ&TEAMメンバーたち②③ショーケースの様子【写真】④華やかな韓国デビューを遂げた&TEAM⑤ソウル・南山タワーも韓国デビューをお祝い

■韓国デビュー果たした&TEAM、生配信中のサプライズ発表に大歓喜

世界に生配信されたショーケースでは、『Back to Life』が発売初日（10月28日）に韓国HANTEOチャート基準で110万枚を記録したことがサプライズ発表された。&TEAMは2025年4月発売の日本3rdシングル「Go in Blind（月狼）」でもミリオンを達成しており、日韓両国でミリオンを記録した初の日本アーティストとなった。

その快挙に、K（ケイ）は“信じられない”といった様子で「チンチャエヨ？ （本当に？）」と声を上げ、子どものように飛び跳ねながらメンバーと抱き合って喜ぶ姿を見せた。そしてメンバーそれぞれ「LUNE（&TEAMのファンネーム／正式表記は“E”にアキュートアクセント付き）サランへ～！」と感謝のハートマークを送った。

『Allure Magazine Korea』のInstagramには、ミリオン達成を知らされた瞬間の映像や「Back to Life」のステージ動画が公開。

また『ESQUIRE Korea』も、メンバーそれぞれの表情を切り取ったハイライト映像をアップしている。

■ショーケースを終えた&TEAMの記念ショット

グループの公式Xには「251028 &TEAM Debut SHOWCASE ‘Back to Life’」というキャプションとともに記念ショットが投稿された。ステージ上でさまざまにポーズを取るメンバーの中、ピンクヘアのNICHOLAS（ニコラス）は目を閉じて体を反らせ、JO（ジョウ）に支えられている印象的な構図でファンの注目を集めている。

SNSでは、「韓国デビュー＆ミリオンおめでとう」「アルバム全曲本当にそれぞれ最高だし、記録もすごい！」「幸せな瞬間に立ち会えてうれしい」「ニコラスどういう状況？（笑）」「ようやくここまで来たね」「もっとたくさんの人に魅力が届いていきますように」「Japan to global一緒に実現していこう！！」など、祝福と喜びのコメントで賑わっている。

■写真：南山タワーも&TEAMの韓国デビューを祝福